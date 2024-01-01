Російському військовому, який понад місяць тримав жінку на Херсонщині у сексуальному рабстві, повідомили про підозру

Російському військовому, який понад місяць тримав жінку на Херсонщині у сексуальному рабстві, повідомили про підозру
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури встановлено військовослужбовця 25-го окремого гвардійського полку спеціального призначення зс рф, який вчиняв сексуальне насильство над жінкою під час тимчасової окупації правобережної частини Херсонщини.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Йому інкриміновано жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у 2022 році проходив службу в лавах зс рф та брав активну участь у військових діях проти України в одному з населених пунктів Херсонського району.

На початку вересня того ж року він помітив місцеву жительку, яка йшла додому. Застосовуючи силу, зловмисник заштовхав жінку в автомобіль та відвіз до будинку, де оселився. Там він, погрожуючи, змусив її роздягнутися та зґвалтував.

Після цього, використовуючи її беззахисний і безпорадний стан, підозрюваний ув’язнив жінку у будинку. Ізольована від навколишнього світу, жінка під погрозами змушена була підкорятися встановленим підозрюваним заборонам і обмеженням. Потерпілу військовослужбовець рф систематично ґвалтував, під примусом вона обслуговувала його побут, а за найменшу непокору він бив її та замикав у підвалі на тривалий час.

Такі знущання щодо потерпілої окупант продовжував понад місяць, доки не залишив населений пункт.

Досудове розслідування здійснюється ГУНП в Херсонській області, оперативний супровід – УКР ГУНП в області та ГВКР УСБУ в Херсонській області.

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Теги: Херсонщина, окупант, підозра
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