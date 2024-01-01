Збив три ракети і БпЛА: загинув льотчик з Луцька, який боровся за надання Україні F-16

Захищаючи нашу країну, загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України, лучанинПро це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.Олексій Месь героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя.Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни.Двадцять дев’ятого серпня попрощатися з ним прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців.Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно."Ми втратили надійного друга і сильного воїна. Але НЕ втратили сили, волі і прагнення боротися, воювати і перемагати. В нашій справедливій справі ми помстимося ворогу за все і за всіх.Слава Україні! Героям Слава!" - йдеться у дописі ПК "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.Пілот Повітряних сил Олексій Месь "Мунфіш" разом із Андрієм Пільщиковим "Джусом" були лицями української камапанії з отримання Україною F-16.