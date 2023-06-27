У День пам’яті захисників у Києві відкрився Меморіальний монумент загиблим воїнам, - Кличко

У День памʼяті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на Лісовому кладовищі у Києві відкрили Меморіальний монумент загиблим киянам - захисникам та захисницям.Рік тому на цьому місці був закладений символічний камінь, що став початком будівництва Меморіалу, який увічнює пам’ять про тих, хто поліг за свободу України.Головний елемент Меморіалу — козацький хрест, що символізує стійкість, вірність принципам та незламність.На Лісовому кладовищі поховані 1092 полеглих воїнів-киян. Такий Меморіал планується відкрити і на Берковецькому кладовищі, де поховані 738 воїнів, повідомив мер КиєваТакож мер Києва вшанував пам’ять захисників біля Меморіалу героям на перехресті вул. Грушевського та Петрівської алеї.