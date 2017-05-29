Україна завоювала дві медалі в перший день Паралімпіади-2024





34-річний українець Антон Коль подолав дистанцію другим, ставши срібним призером і вигравши для України першу нагороду на цих змаганнях, - пише



Для Коля це п'ята в кар'єрі нагорода Паралімпійських ігор. У Токіо-2020 він також став срібним призером у цій дисципліні та бронзовим на 50-метрівці, а в Ріо-2016 здобув дві бронзи — на дистанціях 50 та 100 метрів на спині.



Плавання. 100 метрів на спині, чоловіки. S1:



1. Каміль Отовскі (Польща) — 2:17,85



2. Антон Коль (Україна) — 2:33,49



3. Франческо Беттелла (Італія) — 2:33,82



Зазначимо, що в класі S1 виступають спортсмени з найскладнішими фізичними порушеннями опорно-рухового апарату.



На жаль, Роману Бондаренку та Дмитру Ванзенку не вдалось фінішувати у топ-3. 20-річна уродженка Херсона Анна Гонтар стала першою українською плавчинею, яка взяла участь у фінальному запливі серед жінок на Паралімпіаді-2024.



Молода спортсменка боролась за медалі на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S6. Гонтар стартувала із третьої доріжки.



Анна Гонтар показала час 33.01 секунди та стала третьою на Паралімпійських іграх-2024.



Результати запливу на 50 метрів вільним стилем



Результати запливу на 50 метрів вільним стилем / Скриншот із офіційного сайту Паралімпіади



Це вже друга нагорода для України на Паралімпіади-2024 та друга особиста медаль у кар'єрі Анни Гонтар. У Токіо українка завоювала "бронзу" у цьому виді програми з параплавання.



Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у чоловічому плаванні на 100 метрів на спині серед представників класу S1.34-річний українецьподолав дистанцію другим, ставши срібним призером і вигравши для України першу нагороду на цих змаганнях, - пише "Чемпіон" Для Коля це п'ята в кар'єрі нагорода Паралімпійських ігор. У Токіо-2020 він також став срібним призером у цій дисципліні та бронзовим на 50-метрівці, а в Ріо-2016 здобув дві бронзи — на дистанціях 50 та 100 метрів на спині.Плавання. 100 метрів на спині, чоловіки. S1:1. Каміль Отовскі (Польща) — 2:17,852. Антон Коль (Україна) — 2:33,493. Франческо Беттелла (Італія) — 2:33,82Зазначимо, що в класі S1 виступають спортсмени з найскладнішими фізичними порушеннями опорно-рухового апарату.На жаль,тане вдалось фінішувати у топ-3. 20-річна уродженка Херсонастала першою українською плавчинею, яка взяла участь у фінальному запливі серед жінок на Паралімпіаді-2024.Молода спортсменка боролась за медалі на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S6. Гонтар стартувала із третьої доріжки.Анна Гонтар показала час 33.01 секунди та стала третьою на Паралімпійських іграх-2024.Результати запливу на 50 метрів вільним стилемРезультати запливу на 50 метрів вільним стилем / Скриншот із офіційного сайту ПаралімпіадиЦе вже друга нагорода для України на Паралімпіади-2024 та друга особиста медаль у кар'єрі Анни Гонтар. У Токіо українка завоювала "бронзу" у цьому виді програми з параплавання.Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію