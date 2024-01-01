30 серпня на Волині: гортаючи календар

30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає голова Павлівської об'єднаної територіальної громади Андрій Сапожник.

Інформаційне агентство ВолиньPost приєднується до вітань та бажає натхнення, наснаги та успіхів у будь-яких починаннях.

Цього дня іменини у тих, кого звати Кипріан (Купріян), Лев, Мирон, Павло, Стратон, Пилип, Юліанія (Юлія, Уляна).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна завоювала дві медалі в перший день Паралімпіади-2024
29 серпень, 23:19
Коли і де виключатимуть світло на Волині 30 серпня
29 серпень, 21:57
У День пам’яті захисників у Києві відкрився Меморіальний монумент загиблим воїнам, - Кличко
29 серпень, 21:16
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 серпня
29 серпень, 20:35
Схожі новини
28 серпня на Волині: гортаючи календар 28 серпня на Волині: гортаючи календар
28 серпень, 00:00
24 серпня на Волині: гортаючи календар 24 серпня на Волині: гортаючи календар
24 серпень, 00:00
22 серпня на Волині: гортаючи календар 22 серпня на Волині: гортаючи календар
22 серпень, 00:00
20 серпня на Волині: гортаючи календар 20 серпня на Волині: гортаючи календар
20 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Україна завоювала дві медалі в перший день Паралімпіади-2024
29 серпень, 23:19
 0
Коли і де виключатимуть світло на Волині 30 серпня
29 серпень, 21:57
 0
У День пам’яті захисників у Києві відкрився Меморіальний монумент загиблим воїнам, - Кличко
29 серпень, 21:16
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 серпня
29 серпень, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8