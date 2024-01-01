У Польщі деяких українців змусять повернути гроші, виплачені на дітей

У Польщі деяких українців змусять повернути гроші, виплачені на дітей
У вересні близько 60-80 тисяч українських дітей почнуть навчатись у польських школах. Виплата допомоги “800 Плюс” залежатиме від того, чи дитина відвідує польську школу.

Про це повідомляє видання "Економічні новини", посилаючись на заступника міністра освіти Польщі Йоанну Муху.

Муха пояснила, що реєстрація українських учнів продовжується, але не викликає великого тиску на систему освіти. Міністерство освіти, місцеві органи влади та громадські організації контролюють процес.

За її словами, до канікул польські школи відвідували 134 тисячі українських дітей, але багато хто уникав цього обов’язку.

Щоб отримати допомогу “800 Плюс”, українські діти зобов’язані відвідувати польські школи. Якщо дитина не почне навчатися у вересні, батьки мають повернути гроші, які отримували. Також усіх батьків попередили, що ухилення від шкільного навчання каратиметься однаково як для українських, так і для польських сімей.

Українські діти навчатимуться за польською програмою разом із польськими учнями. Додатково по суботах вони матимуть уроки, організовані українським урядом, але під контролем польської влади. Вчителів для цих уроків оплачуватиме українська сторона, а Польща надасть приміщення.

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Теги: Україна, Польща, гроші, допомога
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