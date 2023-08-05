Троє волинських студентів отримуватимуть стипендії Президента України

Студентам Волинського національного університету імені Лесі Українки призначили іменні академічні стипендії Президента України.Стипендії виплачуватимуть у І семестрі 2024/2025 навчального року, - повідомляють у ВНУ., студентка факультету педагогічної освіти та соціальної роботи спеціальності 012 Дошкільна освіта.За час навчання зарекомендувала себе як активна, наполеглива та відповідальна здобувачка освіти. Дарина неодноразово отримувала подяки, грамоти, дипломи та сертифікати, зокрема:– грамоту за активну участь у Ⅰ університетському етапі студентської олімпіади «Дошкільна педагогіка–2024»;– диплом Ⅱ ступеня за заняте друге місце в Ⅰ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади у 2023/2024 навчальному році зі спеціальності 012 Дошкільна освіта;– диплом Ⅰ ступеня зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за перемогу в І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2023/2024 навчальному році у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.Студентка активно займається науково-дослідницькою роботою, є авторкою публікацій.Рейтинговий бал за літню заліково-екзаменаційну сесію – 94,88., студент факультету інформаційних технологій і математики спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика, Математика).Юрій активно займається науковою роботою, є автором публікацій. Студент брав участь у трьох міжнародних науково-практичних конференцій, на двох із яких нагороджений дипломами за кращу доповідь.Крім того, здобувач освіти – переможець:– I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з математики (2022/2023 н. р.) – перше місце;– I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з ОК «Математичний аналіз» (2023/2024 н. р.) – перше місце;– I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з ОК «Педагогіка» (2023/2024 н. р.) – перше місце.Його наукова робота зайняла перше місце у I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у Волинському національному університеті імені Лесі Українки зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) (2023/2024 н. р.).Юрій Пожарський був залучений до роботи у складі журі обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з математики для учнів 5–7 класів та з обдарованими школярами.Упродовж навчання Юрій є відмінником і займає перше місце у рейтингу успішності серед одногрупників. Рейтинговий бал за літню заліково-екзаменаційну сесію – 101,54., студент факультету інформаційних технологій і математики спеціальності 122 Комп’ютерні науки.Роман активно бере участь у науковій діяльності. Є автором наукових публікацій. Брав участь у XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта», І Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми комп’ютерних наук, програмного моделювання та безпеки цифрових систем» (2024 р.).Студент був одним із лекторів «Зимової школи ФІТІМ–2024» та «Весняної школи з факультетом міжнародних відносин–2024». Також він успішно займається громадською діяльністю і є членом органу місцевого самоврядування «Молодіжна рада при Горохівській міській раді», де займається покращенням життя рідної громади.Рейтинговий бал за літню заліково-екзаменаційну сесію – 101,58.Із наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2024 р. № 1136 про «Призначення академічних стипендій Президента України на І семестр 2024/2025 навчального року» можна ознайомитися за посиланням: https://mon.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/2024/Akadem.imenni.sotsial.stypendiyi.studentam-kursantam.2024/08/14/Nakaz.vid.14.08.2024-1136.pdf