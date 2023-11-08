Волинь та Рівненщина за місяць поставили для армії понад 5 тисяч кубометрів лісопродукції

Волинь та Рівненщина за місяць поставили для армії понад 5 тисяч кубометрів лісопродукції
Лише за серпень філії Поліського лісового офісу ДП "Ліси України" відвантажили на потреби оборони 5182 куб. м лісопродукції.

Це наймасштабніші об’єми, постачання яких лісівники Волині та Рівненщини забезпечили за зверненнями ЗСУ та інших військових структур, - про це повідомляють у Поліському лісовому офісі.

Для порівняння: минулого року за 8 місяців загалом було поставлено 7360 куб. м.

"Запити продовжують надходити і ДП «Ліси України» готове їх вчасно виконувати. З початку року загалом на ЗСУ передали майже 30 тис. куб. м лісопродукції. Для укріплення бліндажів та позицій військові замовляють лісоматеріали хвойних порід. Певної довжини та діаметрів. Тому кожне таке замовлення виконується індивідуально.
Окрім того, філії також постійно забезпечують українських військових дровами. За цей рік на потреби оборони вже поставлено 716 куб. м дров’яної деревини. Розуміємо, що незабаром розпочнеться опалювальний сезон і ці об’єми суттєво зростуть. Для цього у кожній філії вже подбали про необхідний запас – на залишках постійно зберігається в середньому 14 тис. куб. м дровʼяної деревини", - йдеться у дописі.

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Теги: лісівники, Поліський лісовий фонд, війна, армія
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