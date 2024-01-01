Один з чотирьох в Україні: в університеті Луцька викладатимуть курс із відкритих даних

Університет Луцька став одним із чотирьох ЗВО України, де викладатимуть курс «Журналістика даних».Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.В міністерстві повідомили, що в рамках впровадження найкращих світових практик в українську освіту, запускають модульний курс «Журналістика даних» в чотирьох закладах вищої освіти.Йдеться про Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Запорізька політехніка»,, Український католицький університет.Датажурналістика — один із трендових медіанапрямів, у якому використовують великі масиви відкритих даних для досліджень. В основі аналізу — інформація, яка допомагає виявляти корупційні схеми — бюджети міст і громад, декларації публічних службовців, судові рішення, інформація про забудовників та учасників тендерів.Навчальний курс містить 8 модулів та охоплює різні аспекти роботи з даними. Серед ключових тем:- нормативно-правова база відкритих даних- інструменти та методи роботи з різними джерелами- обробка машиночитаної інформації- основи візуалізації даних- принципи датажурналістики та багато іншого.Під час курсу студенти навчаться працювати з великими обсягами даних і відкриють для себе нові кар’єрні та наукові можливості в датажурналістиці.Нагадаємо, вперше в Україні викладати відкриті дані почали у 2023 році — для студентів магістратури Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана."Розвиваємо екосистему open data-освіти в Україні разомКурс розроблено за підтримки Міністерства цифрової трансформації України за сприяння Проєкт “Підтримка цифрової трансформації”, що фінансується USAID і UK Dev. Партнер у реалізації проєкту — Офіс ефективного регулювання BRDO", - йдеться у дописі на сторінці міністерства.