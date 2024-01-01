Один з чотирьох в Україні: в університеті Луцька викладатимуть курс із відкритих даних
Сьогодні, 08:25
Університет Луцька став одним із чотирьох ЗВО України, де викладатимуть курс «Журналістика даних».
Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.
В міністерстві повідомили, що в рамках впровадження найкращих світових практик в українську освіту, запускають модульний курс «Журналістика даних» в чотирьох закладах вищої освіти.
Йдеться про Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Запорізька політехніка», Волинський національний університет імені Лесі Українки, Український католицький університет.
Датажурналістика — один із трендових медіанапрямів, у якому використовують великі масиви відкритих даних для досліджень. В основі аналізу — інформація, яка допомагає виявляти корупційні схеми — бюджети міст і громад, декларації публічних службовців, судові рішення, інформація про забудовників та учасників тендерів.
Навчальний курс містить 8 модулів та охоплює різні аспекти роботи з даними. Серед ключових тем:
- нормативно-правова база відкритих даних
- інструменти та методи роботи з різними джерелами
- обробка машиночитаної інформації
- основи візуалізації даних
- принципи датажурналістики та багато іншого.
Під час курсу студенти навчаться працювати з великими обсягами даних і відкриють для себе нові кар’єрні та наукові можливості в датажурналістиці.
Нагадаємо, вперше в Україні викладати відкриті дані почали у 2023 році — для студентів магістратури Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
"Розвиваємо екосистему open data-освіти в Україні разом
Курс розроблено за підтримки Міністерства цифрової трансформації України за сприяння Проєкт “Підтримка цифрової трансформації”, що фінансується USAID і UK Dev. Партнер у реалізації проєкту — Офіс ефективного регулювання BRDO", - йдеться у дописі на сторінці міністерства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.
В міністерстві повідомили, що в рамках впровадження найкращих світових практик в українську освіту, запускають модульний курс «Журналістика даних» в чотирьох закладах вищої освіти.
Йдеться про Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Запорізька політехніка», Волинський національний університет імені Лесі Українки, Український католицький університет.
Датажурналістика — один із трендових медіанапрямів, у якому використовують великі масиви відкритих даних для досліджень. В основі аналізу — інформація, яка допомагає виявляти корупційні схеми — бюджети міст і громад, декларації публічних службовців, судові рішення, інформація про забудовників та учасників тендерів.
Навчальний курс містить 8 модулів та охоплює різні аспекти роботи з даними. Серед ключових тем:
- нормативно-правова база відкритих даних
- інструменти та методи роботи з різними джерелами
- обробка машиночитаної інформації
- основи візуалізації даних
- принципи датажурналістики та багато іншого.
Під час курсу студенти навчаться працювати з великими обсягами даних і відкриють для себе нові кар’єрні та наукові можливості в датажурналістиці.
Нагадаємо, вперше в Україні викладати відкриті дані почали у 2023 році — для студентів магістратури Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
"Розвиваємо екосистему open data-освіти в Україні разом
Курс розроблено за підтримки Міністерства цифрової трансформації України за сприяння Проєкт “Підтримка цифрової трансформації”, що фінансується USAID і UK Dev. Партнер у реалізації проєкту — Офіс ефективного регулювання BRDO", - йдеться у дописі на сторінці міністерства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вночі сили ППО збили 12 з 18 «шахедів»
Сьогодні, 09:20
Один з чотирьох в Україні: в університеті Луцька викладатимуть курс із відкритих даних
Сьогодні, 08:25
Назвали найприбутковіші та найзбитковіші галузі в Україні
Сьогодні, 07:32
Волинь та Рівненщина за місяць поставили для армії понад 5 тисяч кубометрів лісопродукції
Сьогодні, 05:28