Росія вдарила по інфраструктурі Сум: виникла пожежа, постраждали люди
Сьогодні, 09:00
У ніч на 30 серпня росія завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа. Є потерпілі.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.
Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.
В результаті ворожого удару є потерпілі.
Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.
Інформація про наслідки уточнюється.
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Про це повідомили у Сумській ОВА.
За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.
Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.
В результаті ворожого удару є потерпілі.
Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.
Інформація про наслідки уточнюється.
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