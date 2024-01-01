Росія вдарила по інфраструктурі Сум: виникла пожежа, постраждали люди

Росія вдарила по інфраструктурі Сум: виникла пожежа, постраждали люди
У ніч на 30 серпня росія завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа. Є потерпілі.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

В результаті ворожого удару є потерпілі.

Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Інформація про наслідки уточнюється.

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Теги: Росія, Україна, війна
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