Росія вдарила по інфраструктурі Сум: виникла пожежа, постраждали люди





Про це повідомили у Сумській ОВА.



За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.



Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.



В результаті ворожого удару є потерпілі.



Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.



Інформація про наслідки уточнюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 30 серпня росія завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа. Є потерпілі.Про це повідомили у Сумській ОВА.За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.В результаті ворожого удару є потерпілі.Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.Інформація про наслідки уточнюється.

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