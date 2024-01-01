На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком
Сьогодні, 09:52
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком.
Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого земляка, Героя-захисника, який боронив українську землю від російського окупанта. Сумуємо разом із рідними та близькими загиблого, низько схиляємо голови у скорботі.
Нехай душа Дмитра Арендарука знайде вічний спокій, а пам'ять про нього завжди житиме у наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого земляка, Героя-захисника, який боронив українську землю від російського окупанта. Сумуємо разом із рідними та близькими загиблого, низько схиляємо голови у скорботі.
Нехай душа Дмитра Арендарука знайде вічний спокій, а пам'ять про нього завжди житиме у наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розглядають різні версії катастрофи з F-16, на якому загинув льотчик з Луцька: включно з технічною несправністю літака
Сьогодні, 10:20
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком
Сьогодні, 09:52
Вночі сили ППО збили 12 з 18 «шахедів»
Сьогодні, 09:20