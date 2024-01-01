На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком

На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком.

Про це повідомили у Заболоттівській громаді.

"Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого земляка, Героя-захисника, який боронив українську землю від російського окупанта. Сумуємо разом із рідними та близькими загиблого, низько схиляємо голови у скорботі.

Нехай душа Дмитра Арендарука знайде вічний спокій, а пам'ять про нього завжди житиме у наших серцях", - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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