На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком

Дмитром Арендаруком.



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"Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого земляка, Героя-захисника, який боронив українську землю від російського окупанта. Сумуємо разом із рідними та близькими загиблого, низько схиляємо голови у скорботі.



Нехай душа Дмитра Арендарука знайде вічний спокій, а пам'ять про нього завжди житиме у наших серцях", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися із загиблим ГероємПро це повідомили у Заболоттівській громаді."Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого земляка, Героя-захисника, який боронив українську землю від російського окупанта. Сумуємо разом із рідними та близькими загиблого, низько схиляємо голови у скорботі.Нехай душа Дмитра Арендарука знайде вічний спокій, а пам'ять про нього завжди житиме у наших серцях", - йдеться в повідомленні.

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