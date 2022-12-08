Розглядають різні версії катастрофи з F-16, на якому загинув льотчик з Луцька: включно з технічною несправністю літака





Про це повідомляє українська служба «Голосу Америки» з посиланням на неназваних представників Повітряних сил, пише



Один зі співрозмовників телерадіоорганізації наголосив, що достеменно причина стане відомою лише після завершення розслідування.



Що передувало?



Першим про втрату винищувача F-16 повідомило американське видання Wall Street Journal із посиланням на неназваного американського посадовця.



Журналісти писали, що попередні дані свідчать, що літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу 26 серпня.



Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили катастрофу з F-16. Розповіли, що американські винищувачі продемонстрували свою ефективність, збивши 26 серпня чотири крилаті ракети.



Однак під час заходу на ціль з одним із літаків втратили звʼязок. Пізніше з’ясувалося, що літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув.



На сторінці Генштабу не називали імені загиблого пілота. Проте, за даними Повітряних сил, того дня, знищивши три крилаті ракети та один ударний безпілотник, загинув льотчик Олексій Месь.



WSJ також писали про загибель Меся. За даними видання, він мав позивний Мунфіш і був одним із перших українських пілотів, який пройшов підготовку на F-16.



У районні падіння літака працює спеціальна комісія Міністерства оборони, яка з’ясовує причини аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові розглядають різні версії катастрофи з F-16, включно з «дружнім вогнем» від своїх ППО, технічною несправністю літака та помилкою пілота.Про це повідомляє українська служба «Голосу Америки» з посиланням на неназваних представників Повітряних сил, пише Громадське Один зі співрозмовників телерадіоорганізації наголосив, що достеменно причина стане відомою лише після завершення розслідування.Першим про втрату винищувача F-16 повідомило американське видання Wall Street Journal із посиланням на неназваного американського посадовця.Журналісти писали, що попередні дані свідчать, що літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу 26 серпня.Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили катастрофу з F-16. Розповіли, що американські винищувачі продемонстрували свою ефективність, збивши 26 серпня чотири крилаті ракети.Однак під час заходу на ціль з одним із літаків втратили звʼязок. Пізніше з’ясувалося, що літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув.На сторінці Генштабу не називали імені загиблого пілота. Проте, за даними Повітряних сил, того дня,WSJ також писали про загибель Меся. За даними видання, він мав позивний Мунфіш і був одним із перших українських пілотів, який пройшов підготовку на F-16.У районні падіння літака працює спеціальна комісія Міністерства оборони, яка з’ясовує причини аварії.

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