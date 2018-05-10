На Волині у чоловіка з двору викрали автомобіль

На Волині у чоловіка з двору викрали автомобіль
Поліцейські затримали волинянина за підозрою у незаконному заволодінні транспортним засобом.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 29 серпня, до поліції із заявою звернувся 36-річний шаччанин. Чоловік повідомив, що ввечері з двору його будинку викрали автомобіль Ford Transit. Ключі та документи знаходилися у салоні транспортного засобу. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 200 тис. грн.

Поліцейські оперативно встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїв 56-річний житель Володимира.

Його, за підозрою у керуванні у стані сп’яніння, на стаціонарному посту зупинили співробітники патрульної поліції. До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
На Волині у чоловіка з двору викрали автомобіль

Окрім того, за керування транспортом у стані сп’яніння на правопорушника складуть адміністративні матеріали за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція, автомобіль, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть двох жителів Волині, яких підозрюють у постачанні наркотиків в колонію на Рівненщині
Сьогодні, 12:10
Затримали волинянина, який на вулиці погрожував пістолетом перехожому та вимагав гроші
Сьогодні, 11:55
На Волині у чоловіка з двору викрали автомобіль
Сьогодні, 11:22
Путін нагородив Лукашенка найвищою нагородою в рф - орденом Андрія Первозванного
Сьогодні, 10:53
Розглядають різні версії катастрофи з F-16, на якому загинув льотчик з Луцька: включно з технічною несправністю літака
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
На Волині жінка обікрала автомобіль На Волині жінка обікрала автомобіль
10 травень, 2018, 11:32
На Волині посадовець поліції вимагав 1000 доларів за зняття автомобіля з розшуку На Волині посадовець поліції вимагав 1000 доларів за зняття автомобіля з розшуку
22 липень, 14:34
У лучанина біля будинку вкрали авто, яке він нещодавно купив: злодієм виявився продавець У лучанина біля будинку вкрали авто, яке він нещодавно купив: злодієм виявився продавець
17 липень, 17:17
Врізався у стовп та злетів з дороги: на Волині п'яний водій пропонував поліцейським 2500 грн хабаря Врізався у стовп та злетів з дороги: на Волині п'яний водій пропонував поліцейським 2500 грн хабаря
14 грудень, 2023, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть двох жителів Волині, яких підозрюють у постачанні наркотиків в колонію на Рівненщині
Сьогодні, 12:10
 0
Затримали волинянина, який на вулиці погрожував пістолетом перехожому та вимагав гроші
Сьогодні, 11:55
 0
На Волині у чоловіка з двору викрали автомобіль
Сьогодні, 11:22
 0
Путін нагородив Лукашенка найвищою нагородою в рф - орденом Андрія Первозванного
Сьогодні, 10:53
 0
Розглядають різні версії катастрофи з F-16, на якому загинув льотчик з Луцька: включно з технічною несправністю літака
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8