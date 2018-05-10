На Волині у чоловіка з двору викрали автомобіль

Поліцейські затримали волинянина за підозрою у незаконному заволодінні транспортним засобом.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 29 серпня, до поліції із заявою звернувся 36-річний шаччанин. Чоловік повідомив, що ввечері з двору його будинку викрали автомобіль Ford Transit. Ключі та документи знаходилися у салоні транспортного засобу. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 200 тис. грн.Поліцейські оперативно встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїв 56-річний житель Володимира.Його, за підозрою у керуванні у стані сп’яніння, на стаціонарному посту зупинили співробітники патрульної поліції. До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.Окрім того, за керування транспортом у стані сп’яніння на правопорушника складуть адміністративні матеріали за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.