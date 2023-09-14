Путін нагородив Лукашенка найвищою нагородою в рф - орденом Андрія Первозванного
Сьогодні, 10:53
Глава рф володимир путін з нагоди 70 дня народження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка нагородив його орденом апостола Андрія Первозванного — найвищою державною нагородою в росії.
Про це стало відомо з указу глави рф, передає пропагандистське агентство «РИА Новости», пише Громадське.
Так, в документі вказано, що Лукашенка нагородили за «заслуги у розвитку відносин союзництва і стратегічного партнерства між рф та Білоруссю, укріпленні дружніх зв’язків між народами та великий особистий вклад та ефективну діяльність союзної держави».
Окрім цього, путін привітав білоруського лідера з його 70-річчям та назвав його «мудрим і далекоглядним політиком».
«Щиро дорожу нашими добрими товариськими відносинами, які повною мірою пройшли перевірку часом, і, звісно, упевнений, що спільними зусиллями ми будемо і надалі робити все можливе для нарощування плідного російсько-білоруського співробітництва», — йдеться у привітанні.
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Про це стало відомо з указу глави рф, передає пропагандистське агентство «РИА Новости», пише Громадське.
Так, в документі вказано, що Лукашенка нагородили за «заслуги у розвитку відносин союзництва і стратегічного партнерства між рф та Білоруссю, укріпленні дружніх зв’язків між народами та великий особистий вклад та ефективну діяльність союзної держави».
Окрім цього, путін привітав білоруського лідера з його 70-річчям та назвав його «мудрим і далекоглядним політиком».
«Щиро дорожу нашими добрими товариськими відносинами, які повною мірою пройшли перевірку часом, і, звісно, упевнений, що спільними зусиллями ми будемо і надалі робити все можливе для нарощування плідного російсько-білоруського співробітництва», — йдеться у привітанні.
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