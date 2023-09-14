Путін нагородив Лукашенка найвищою нагородою в рф - орденом Андрія Первозванного

Путін нагородив Лукашенка найвищою нагородою в рф - орденом Андрія Первозванного
Глава рф володимир путін з нагоди 70 дня народження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка нагородив його орденом апостола Андрія Первозванного — найвищою державною нагородою в росії.

Про це стало відомо з указу глави рф, передає пропагандистське агентство «РИА Новости», пише Громадське.

Так, в документі вказано, що Лукашенка нагородили за «заслуги у розвитку відносин союзництва і стратегічного партнерства між рф та Білоруссю, укріпленні дружніх зв’язків між народами та великий особистий вклад та ефективну діяльність союзної держави».

Окрім цього, путін привітав білоруського лідера з його 70-річчям та назвав його «мудрим і далекоглядним політиком».

«Щиро дорожу нашими добрими товариськими відносинами, які повною мірою пройшли перевірку часом, і, звісно, упевнений, що спільними зусиллями ми будемо і надалі робити все можливе для нарощування плідного російсько-білоруського співробітництва», — йдеться у привітанні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: путін, Лукашенко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Путін нагородив Лукашенка найвищою нагородою в рф - орденом Андрія Первозванного
Сьогодні, 10:53
Розглядають різні версії катастрофи з F-16, на якому загинув льотчик з Луцька: включно з технічною несправністю літака
Сьогодні, 10:20
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком
Сьогодні, 09:52
Вночі сили ППО збили 12 з 18 «шахедів»
Сьогодні, 09:20
Росія вдарила по інфраструктурі Сум: виникла пожежа, постраждали люди
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Лукашенко прилетів до рф для переговорів з путіним Лукашенко прилетів до рф для переговорів з путіним
25 липень, 12:28
Лукашенко покликав путіна в Антарктиду Лукашенко покликав путіна в Антарктиду
29 січень, 04:08
Путін після зустрічі з Кім Чен Ином зустрінеться з Лукашенком Путін після зустрічі з Кім Чен Ином зустрінеться з Лукашенком
14 вересень, 2023, 11:36
Лукашенко намагається використати свій вплив на ПВК «Вагнер» для отримання поступок від Путіна, – ISW Лукашенко намагається використати свій вплив на ПВК «Вагнер» для отримання поступок від Путіна, – ISW
26 липень, 2023, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Путін нагородив Лукашенка найвищою нагородою в рф - орденом Андрія Первозванного
Сьогодні, 10:53
 0
Розглядають різні версії катастрофи з F-16, на якому загинув льотчик з Луцька: включно з технічною несправністю літака
Сьогодні, 10:20
 0
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Арендаруком
Сьогодні, 09:52
 0
Вночі сили ППО збили 12 з 18 «шахедів»
Сьогодні, 09:20
 0
ТОП-10 порід великих собак для сімей з дітьми: надійні та вірні друзі
Сьогодні, 09:18
 0
Медіа
відео
1/8