Путін нагородив Лукашенка найвищою нагородою в рф - орденом Андрія Первозванного

володимир путін з нагоди 70 дня народження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка нагородив його орденом апостола Андрія Первозванного — найвищою державною нагородою в росії.



Про це стало відомо з указу глави рф, передає пропагандистське агентство «РИА Новости», пише



Так, в документі вказано, що Лукашенка нагородили за «заслуги у розвитку відносин союзництва і стратегічного партнерства між рф та Білоруссю, укріпленні дружніх зв’язків між народами та великий особистий вклад та ефективну діяльність союзної держави».



Окрім цього, путін привітав білоруського лідера з його 70-річчям та назвав його «мудрим і далекоглядним політиком».



«Щиро дорожу нашими добрими товариськими відносинами, які повною мірою пройшли перевірку часом, і, звісно, упевнений, що спільними зусиллями ми будемо і надалі робити все можливе для нарощування плідного російсько-білоруського співробітництва», — йдеться у привітанні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава рфз нагоди 70 дня народження самопроголошеного президента Білорусінагородив його орденом апостола Андрія Первозванного — найвищою державною нагородою в росії.Про це стало відомо з указу глави рф, передає пропагандистське агентство «РИА Новости», пише Громадське Так, в документі вказано, що Лукашенка нагородили за «заслуги у розвитку відносин союзництва і стратегічного партнерства між рф та Білоруссю, укріпленні дружніх зв’язків між народами та великий особистий вклад та ефективну діяльність союзної держави».Окрім цього, путін привітав білоруського лідера з його 70-річчям та назвав його «мудрим і далекоглядним політиком».«Щиро дорожу нашими добрими товариськими відносинами, які повною мірою пройшли перевірку часом, і, звісно, упевнений, що спільними зусиллями ми будемо і надалі робити все можливе для нарощування плідного російсько-білоруського співробітництва», — йдеться у привітанні.

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