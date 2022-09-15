Затримали волинянина, який на вулиці погрожував пістолетом перехожому та вимагав гроші

Затримали волинянина, який на вулиці погрожував пістолетом перехожому та вимагав гроші
Волинянина за скоєння розбійного нападу взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нагадаємо, 28 серпня, у місті Володимир чоловік посеред вулиці, погрожуючи пістолетом, вимагав у володимирчанина гроші та зник з місця події. Поліцейські оперативно спіймали зловмисника.

Слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Володимир-Волинський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав зловмиснику запобіжний захід - тримання під вартою, терміном на 60 діб без права внесення застави.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Триває слідство.



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Теги: волинянин, пістолет, погрози
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