Затримали волинянина, який на вулиці погрожував пістолетом перехожому та вимагав гроші
Сьогодні, 11:55
Волинянина за скоєння розбійного нападу взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, 28 серпня, у місті Володимир чоловік посеред вулиці, погрожуючи пістолетом, вимагав у володимирчанина гроші та зник з місця події. Поліцейські оперативно спіймали зловмисника.
Слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Володимир-Волинський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав зловмиснику запобіжний захід - тримання під вартою, терміном на 60 діб без права внесення застави.
Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, 28 серпня, у місті Володимир чоловік посеред вулиці, погрожуючи пістолетом, вимагав у володимирчанина гроші та зник з місця події. Поліцейські оперативно спіймали зловмисника.
Слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Володимир-Волинський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав зловмиснику запобіжний захід - тримання під вартою, терміном на 60 діб без права внесення застави.
Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Триває слідство.
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