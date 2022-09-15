Затримали волинянина, який на вулиці погрожував пістолетом перехожому та вимагав гроші

Волинянина за скоєння розбійного нападу взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Нагадаємо, 28 серпня, у місті Володимир чоловік посеред вулиці,та зник з місця події. Поліцейські оперативно спіймали зловмисника.Слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.Володимир-Волинський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав зловмиснику запобіжний захід - тримання під вартою, терміном на 60 діб без права внесення застави.Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Триває слідство.