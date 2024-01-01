У Сумах росіяни вдарили по заводу з виготовлення упаковок для дитячого харчування: є загиблі

У Сумах росіяни вдарили по заводу з виготовлення упаковок для дитячого харчування: є загиблі
У Сумах через нічний російський авіаудар поранені дев'ятеро людей. Є загиблі. Триває ліквідація наслідків пожежі.

Про це повідомили у прокуратурі Сумщини. Росіяни вдарили по підприємству, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування, а також соків та побутової хімії, уточнили в Офісі генпрокурора.

30 серпня 2024 року близько 01:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в м. Суми.

Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, дев'ятеро осіб.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Раніше у ОВА повідомили, що Росія поцілила по цивільній інфрастурктурі і порадили щільно зачинити вікна та не виходити на вулицю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Суми, удар, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майже три тонни батарейок та акумуляторів здали на утилізацію лучани
Сьогодні, 13:14
У Сумах росіяни вдарили по заводу з виготовлення упаковок для дитячого харчування: є загиблі
Сьогодні, 12:55
Судитимуть двох жителів Волині, яких підозрюють у постачанні наркотиків в колонію на Рівненщині
Сьогодні, 12:10
Затримали волинянина, який на вулиці погрожував пістолетом перехожому та вимагав гроші
Сьогодні, 11:55
На Волині у чоловіка з двору викрали автомобіль
Сьогодні, 11:22
Схожі новини
Росія вдарила по Дніпру: 4 загиблих, 34 поранених Росія вдарила по Дніпру: 4 загиблих, 34 поранених
03 липень, 13:02
Росія завдала удару по Одесі: є постраждалі Росія завдала удару по Одесі: є постраждалі
24 червень, 09:35
Росія завдала удару по Полтавщині: під завалами можуть бути люди Росія завдала удару по Полтавщині: під завалами можуть бути люди
17 червень, 15:21
На Київщині третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті На Київщині третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті
14 червень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майже три тонни батарейок та акумуляторів здали на утилізацію лучани
Сьогодні, 13:14
 0
У Сумах росіяни вдарили по заводу з виготовлення упаковок для дитячого харчування: є загиблі
Сьогодні, 12:55
 0
Судитимуть двох жителів Волині, яких підозрюють у постачанні наркотиків в колонію на Рівненщині
Сьогодні, 12:10
 0
Затримали волинянина, який на вулиці погрожував пістолетом перехожому та вимагав гроші
Сьогодні, 11:55
 0
На Волині у чоловіка з двору викрали автомобіль
Сьогодні, 11:22
 0
Медіа
відео
1/8