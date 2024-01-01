У Сумах росіяни вдарили по заводу з виготовлення упаковок для дитячого харчування: є загиблі
Сьогодні, 12:55
У Сумах через нічний російський авіаудар поранені дев'ятеро людей. Є загиблі. Триває ліквідація наслідків пожежі.
Про це повідомили у прокуратурі Сумщини. Росіяни вдарили по підприємству, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування, а також соків та побутової хімії, уточнили в Офісі генпрокурора.
30 серпня 2024 року близько 01:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в м. Суми.
Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, дев'ятеро осіб.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.
Раніше у ОВА повідомили, що Росія поцілила по цивільній інфрастурктурі і порадили щільно зачинити вікна та не виходити на вулицю.
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Про це повідомили у прокуратурі Сумщини. Росіяни вдарили по підприємству, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування, а також соків та побутової хімії, уточнили в Офісі генпрокурора.
30 серпня 2024 року близько 01:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в м. Суми.
Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, дев'ятеро осіб.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.
Раніше у ОВА повідомили, що Росія поцілила по цивільній інфрастурктурі і порадили щільно зачинити вікна та не виходити на вулицю.
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