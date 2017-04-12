у Німеччині пролунав вибух на території оборонної компанії, є поранені





Інцидент стався у місті Тройсдорф у землі Північна Рейн-Вестфалія, двоє співробітників отримали серйозні поранення, пише



На місці працюють рятувальні вертольоти, поліція та пожежна бригада.



Як саме стався вибух, поки що невідомо.



За попередніми даними, йдеться про подію на території оборонного підприємства Diehl Defense. Воно має дві дочірні компанії у Тройсдорфі – Dynitec та DynaEnergetics, пише газета Kölner Stadt-Anzeiger.



У липні на одному із найбільших хімічних заводів Німеччини BASF, що у Людвігсхафені, стався вибух. Постраждали 14 людей, вони отримали легкі травм

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Німеччині пролунав вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин.Інцидент стався у місті Тройсдорф у землі Північна Рейн-Вестфалія, двоє співробітників отримали серйозні поранення, пише LB.ua На місці працюють рятувальні вертольоти, поліція та пожежна бригада.Як саме стався вибух, поки що невідомо.За попередніми даними, йдеться про подію на території оборонного підприємства Diehl Defense. Воно має дві дочірні компанії у Тройсдорфі – Dynitec та DynaEnergetics, пише газета Kölner Stadt-Anzeiger.У липні на одному із найбільших хімічних заводів Німеччини BASF, що у Людвігсхафені, стався вибух. Постраждали 14 людей, вони отримали легкі травм

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