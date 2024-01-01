На Волині заборонили поводити масові заходи без погодження влади





Про це Юрій Погуляйко.



Організаторам заходів потрібно буде звернутися до місцевого органу виконавчої влади не пізніше, як за 10 днів до дати його проведення.



Якщо масовий захід відбуватиметься на території громади, необхідне погодження з відповідною районною військовою адміністрацією. Якщо це заходи обласного рівня, то з Волинською обласною військовою адміністрацією.



Таке рішення прийняли у зв’язку з безпековою ситуацією та у відповідь на випадки порушення громадського порядку, які мали місце нещодавно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час чергового засідання Ради оборони заборонили проводити на території Волинської області масові заходи без відповідного погодження.Про це повідомив голова Волинської ОВАОрганізаторам заходів потрібно буде звернутися до місцевого органу виконавчої влади не пізніше, як за 10 днів до дати його проведення.Якщо масовий захід відбуватиметься на території громади, необхідне погодження з відповідною районною військовою адміністрацією. Якщо це заходи обласного рівня, то з Волинською обласною військовою адміністрацією.Таке рішення прийняли у зв’язку з безпековою ситуацією та у відповідь на випадки порушення громадського порядку, які мали місце нещодавно.

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