США долучились до розслідування причин катастрофи літака F-16, - Олещук

США долучились до розслідування причин катастрофи літака F-16, - Олещук
Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук наголошує, що ніхто не приховує катастрофу літака F-16, який пілотував Олексій Месь, до розслідування долучилися партнери зі США.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у Телеграмі.

"Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ", - зазначив командувач.

Так, підкреслив він, "26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу".

Безумовно, зазначив Олещук, "ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин".

Він запевнив, що вже проводиться детальний аналіз, іде розслідування. "Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено", - зауважив командувач Повітряних сил.

За його словами, інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа, адже в Україні триває війна.

Олещук також закликав народну депутатку Мар’яну Безуглу не дискредитувати "виробників американської зброї - основного союзника України - США".

під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару 26 серпня загинув льотчик Повітряних сил ЗСУ Олексій Месь.

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ході повітряного бою літаки F16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.

"Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", - наголосили в Генштабі.

Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міністерства оборони, яка працює в районі падіння літака.

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Теги: літак, розслідування
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