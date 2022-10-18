США долучились до розслідування причин катастрофи літака F-16, - Олещук

Микола Олещук наголошує, що ніхто не приховує катастрофу літака F-16, який пілотував Олексій Месь, до розслідування долучилися партнери зі США.



Як передає



"Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ", - зазначив командувач.



Так, підкреслив він, "26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу".



Безумовно, зазначив Олещук, "ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин".



Він запевнив, що вже проводиться детальний аналіз, іде розслідування. "Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено", - зауважив командувач Повітряних сил.



За його словами, інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа, адже в Україні триває війна.



Олещук також закликав народну депутатку Мар’яну Безуглу не дискредитувати "виробників американської зброї - основного союзника України - США".



під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару 26 серпня загинув льотчик Повітряних сил ЗСУ Олексій Месь.



У Генштабі ЗСУ заявили, що в ході повітряного бою літаки F16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.



"Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", - наголосили в Генштабі.



Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міністерства оборони, яка працює в районі падіння літака.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Повітряних сил Збройних сил Українинаголошує, що ніхто не приховує, до розслідування долучилися партнери зі США.Як передає Укрінформ , про це він заявив у Телеграмі."Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів, сколихнула увесь світ", - зазначив командувач.Так, підкреслив він, "26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу".Безумовно, зазначив Олещук, "ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин".Він запевнив, що вже проводиться детальний аналіз, іде розслідування. "Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено", - зауважив командувач Повітряних сил.За його словами, інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа, адже в Україні триває війна.Олещук також закликав народну депутаткуне дискредитувати "виробників американської зброї - основного союзника України - США".під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару 26 серпня загинув льотчик Повітряних сил ЗСУ Олексій Месь.У Генштабі ЗСУ заявили, що в ході повітряного бою літаки F16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога."Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", - наголосили в Генштабі.Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міністерства оборони, яка працює в районі падіння літака.

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