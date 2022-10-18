США долучились до розслідування причин катастрофи літака F-16, - Олещук
Сьогодні, 14:56
Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук наголошує, що ніхто не приховує катастрофу літака F-16, який пілотував Олексій Месь, до розслідування долучилися партнери зі США.
Як передає Укрінформ, про це він заявив у Телеграмі.
"Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ", - зазначив командувач.
Так, підкреслив він, "26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу".
Безумовно, зазначив Олещук, "ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин".
Він запевнив, що вже проводиться детальний аналіз, іде розслідування. "Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено", - зауважив командувач Повітряних сил.
За його словами, інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа, адже в Україні триває війна.
Олещук також закликав народну депутатку Мар’яну Безуглу не дискредитувати "виробників американської зброї - основного союзника України - США".
під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару 26 серпня загинув льотчик Повітряних сил ЗСУ Олексій Месь.
У Генштабі ЗСУ заявили, що в ході повітряного бою літаки F16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.
"Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", - наголосили в Генштабі.
Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міністерства оборони, яка працює в районі падіння літака.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як передає Укрінформ, про це він заявив у Телеграмі.
"Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ", - зазначив командувач.
Так, підкреслив він, "26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу".
Безумовно, зазначив Олещук, "ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин".
Він запевнив, що вже проводиться детальний аналіз, іде розслідування. "Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено", - зауважив командувач Повітряних сил.
За його словами, інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа, адже в Україні триває війна.
Олещук також закликав народну депутатку Мар’яну Безуглу не дискредитувати "виробників американської зброї - основного союзника України - США".
під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару 26 серпня загинув льотчик Повітряних сил ЗСУ Олексій Месь.
У Генштабі ЗСУ заявили, що в ході повітряного бою літаки F16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.
"Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", - наголосили в Генштабі.
Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міністерства оборони, яка працює в районі падіння літака.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині затримали п’яного 19-річного водія без прав
Сьогодні, 15:43
На Волині заборонили поводити масові заходи без погодження влади
Сьогодні, 15:07
США долучились до розслідування причин катастрофи літака F-16, - Олещук
Сьогодні, 14:56