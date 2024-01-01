На Волині затримали п’яного 19-річного водія без прав

Вчора, 29 серпня, близько 1-ї години, під час патрулювання вулиці Степана Бандери у Ковелі патрульні зупинили автомобіль марки ВАЗ.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Чоловік вирішив нас обманути та пересів на пасажирське місце, але згодом зізнався, що саме він керував автомобілем.З’ясувалося, що 19-річний водій позбавлений права керування терміном на 5 років. Крім того, під час спілкування ми помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат — 0, 98 проміле", - йдеться в повідомленні.Патрульні відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом та склали на нього адмінматеріали:за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння)ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування)та за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.