Синоптики повідомили, коли на Волині випаде дощ

Упродовж останнього часу на території Волинської області практично не було опадів. Але найближчим часом дощу в області так і не передбачається.Про це журналістамрозповіли у Волинському гідрометеоцентрі.Там зазначають, що на вихідних, а також протягом наступного тижня погода буде сонячною та сухою.Температура повітря вночі становитиме 15-17 °С, а вдень – 28-31 °С.Вітар східний та північно-східний, 5-10 м/с.Щодо вересня, то фахівці прогнозують, що середньомісячна температура буде на 2 градуси вищою за норму, опади – в межах норми. Тобто місяць обіцяє бути теплим та помірно дощовим.Також в центрі гідрометеорології розповіли про нові температурні рекорди, що сталися в серпні.17 серпня – 32,9 °С (останній рекорд – 2023 року);18 серпня – 32,4 °С (останній рекорд – 1985 року);26 серпня – 33, 5 °С (останній рекорд – 2023 року);27 серпня – 32, 1 °С (останній рекорд – 1951 року).