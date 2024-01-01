Синоптики повідомили, коли на Волині випаде дощ
Сьогодні, 16:30
Упродовж останнього часу на території Волинської області практично не було опадів. Але найближчим часом дощу в області так і не передбачається.
Про це журналістам ВолиньPost розповіли у Волинському гідрометеоцентрі.
Там зазначають, що на вихідних, а також протягом наступного тижня погода буде сонячною та сухою.
Температура повітря вночі становитиме 15-17 °С, а вдень – 28-31 °С.
Вітар східний та північно-східний, 5-10 м/с.
Щодо вересня, то фахівці прогнозують, що середньомісячна температура буде на 2 градуси вищою за норму, опади – в межах норми. Тобто місяць обіцяє бути теплим та помірно дощовим.
Також в центрі гідрометеорології розповіли про нові температурні рекорди, що сталися в серпні.
17 серпня – 32,9 °С (останній рекорд – 2023 року);
18 серпня – 32,4 °С (останній рекорд – 1985 року);
26 серпня – 33, 5 °С (останній рекорд – 2023 року);
27 серпня – 32, 1 °С (останній рекорд – 1951 року).
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Про це журналістам ВолиньPost розповіли у Волинському гідрометеоцентрі.
Там зазначають, що на вихідних, а також протягом наступного тижня погода буде сонячною та сухою.
Температура повітря вночі становитиме 15-17 °С, а вдень – 28-31 °С.
Вітар східний та північно-східний, 5-10 м/с.
Щодо вересня, то фахівці прогнозують, що середньомісячна температура буде на 2 градуси вищою за норму, опади – в межах норми. Тобто місяць обіцяє бути теплим та помірно дощовим.
Також в центрі гідрометеорології розповіли про нові температурні рекорди, що сталися в серпні.
17 серпня – 32,9 °С (останній рекорд – 2023 року);
18 серпня – 32,4 °С (останній рекорд – 1985 року);
26 серпня – 33, 5 °С (останній рекорд – 2023 року);
27 серпня – 32, 1 °С (останній рекорд – 1951 року).
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