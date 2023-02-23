Волинянин незаконно придбав і зберігав удома автомат Калашникова та дві сотні набоїв

Волинянин незаконно придбав і зберігав удома автомат Калашникова та дві сотні набоїв
Незаконно зберігав удома автомат Калашникова з набоями – волинянину оголосили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 40-річному жителю Горохова повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та носінні вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, чоловік незаконно придбав і зберігав удома автомат Калашникова та дві сотні набоїв.

Не зареєстровану зброю виявили та вилучили у волинянина правоохоронці під час санкціонованого судом обшуку 21 серпня 2024 року.

Триває досудове розслідування, яке провадить ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП в області.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) та бойових припасів без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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Теги: волинянин, зброя, прокуратура
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