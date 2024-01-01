Уродженця міста Баку судитимуть на Волині за вбивство

Уродженця міста Баку судитимуть на Волині за вбивство
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним азербайджанцем, мешканцем села Гута Ковельського району, умисного вбивства (ч. 1 ст.115 КК України).

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Слідчі встановили, що майже опівночі 04 червня 2024 року нетверезий чоловік навідався у будинок до колишньої співмешканки та у ході конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, шість разів вдарив ножем 45-річного жителя Харкова.

Потерпілий помер на місці події.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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Теги: волинянин, суд
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