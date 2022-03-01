У Луцькій громаді почали встановлювати місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення





Першочергово з міського бюджету заплановано виділити на встановлення системи оповіщення 14 мільйони гривень, пише



За ці кошти заплановано встановити обладнання автоматизованого робочого місця в Центрі надання адміністративних послуг, виконати роботи зі встановлення обладнання системи на телевежі, 10 електронних сирен DSE-600S з щілинними гучномовцями. П'ять систем — на території міста у місцях найменшого покриття сигналу та п'ять — в старостинських округах громади.



Першочергово п'ять нових систем оповіщення встановлять у селах територіальної громади: Прилуцькому, Жидичині, Княгининку, Боголюбах та Заборолі. Потому п’ять у Луцьку — на вул. Винниченка, Приміська, Івана Корсака, Олени Пчілки та Ковельській.



Роботи зі встановлення пульта управління у ЦНАПі триватимуть одночасно зі встановлення самих систем. Перший етап з впровадження МАСЦО планують завершити до кінця цього року.



Що відомо про діючу систему оповіщення у Луцьку



В умовах третього року повномасштабної війни у Луцькій міській територіальній громаді відсутня своя місцева автоматизована система централізованого оповіщення.



Про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема оголошення сигналу "Повітряна тривога" у місті Луцьку сповіщає ще радянська застаріла обласна система централізованого оповіщення. Запчастин до неї уже немає. Самих гучномовців в місті дуже мало, тому подекуди люди не чують сигналу, який сповіщає про повітряну тривогу. Та й сирени через тривалий строк експлуатації постійно виходять з ладу. А у 35-ти населених пунктах нашої громади сирени відсутні.



Нова МАСЦО — це надсучасна система європейського зразка, яка функціонуватиме десятки років. Що важливо, вона зможе автономно працювати не менше 24 годин у черговому режимі та не менше, ніж одна година у режимі інформування та оповіщення. Через систему в умовах блекауту можна транслювати не лише сигнал тривоги, а й інформацію про різні загрози та надзвичайні ситуації хімічного, радіаційного та іншого характеру.

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