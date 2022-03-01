У Луцькій громаді почали встановлювати місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення

У Луцькій громаді почали встановлювати місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення
У Луцькій міській територіальній громаді поетапно почали встановлювати місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення.

Першочергово з міського бюджету заплановано виділити на встановлення системи оповіщення 14 мільйони гривень, пише Суспільне.

За ці кошти заплановано встановити обладнання автоматизованого робочого місця в Центрі надання адміністративних послуг, виконати роботи зі встановлення обладнання системи на телевежі, 10 електронних сирен DSE-600S з щілинними гучномовцями. П'ять систем — на території міста у місцях найменшого покриття сигналу та п'ять — в старостинських округах громади.

Першочергово п'ять нових систем оповіщення встановлять у селах територіальної громади: Прилуцькому, Жидичині, Княгининку, Боголюбах та Заборолі. Потому п’ять у Луцьку — на вул. Винниченка, Приміська, Івана Корсака, Олени Пчілки та Ковельській.

Роботи зі встановлення пульта управління у ЦНАПі триватимуть одночасно зі встановлення самих систем. Перший етап з впровадження МАСЦО планують завершити до кінця цього року.

Що відомо про діючу систему оповіщення у Луцьку

В умовах третього року повномасштабної війни у Луцькій міській територіальній громаді відсутня своя місцева автоматизована система централізованого оповіщення.

Про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема оголошення сигналу "Повітряна тривога" у місті Луцьку сповіщає ще радянська застаріла обласна система централізованого оповіщення. Запчастин до неї уже немає. Самих гучномовців в місті дуже мало, тому подекуди люди не чують сигналу, який сповіщає про повітряну тривогу. Та й сирени через тривалий строк експлуатації постійно виходять з ладу. А у 35-ти населених пунктах нашої громади сирени відсутні.

Нова МАСЦО — це надсучасна система європейського зразка, яка функціонуватиме десятки років. Що важливо, вона зможе автономно працювати не менше 24 годин у черговому режимі та не менше, ніж одна година у режимі інформування та оповіщення. Через систему в умовах блекауту можна транслювати не лише сигнал тривоги, а й інформацію про різні загрози та надзвичайні ситуації хімічного, радіаційного та іншого характеру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, система оповіщення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Путіна запевнили, що у Монголії його не заарештують, - Bloomberg
Сьогодні, 18:27
У Луцькій громаді почали встановлювати місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення
Сьогодні, 17:23
Уродженця міста Баку судитимуть на Волині за вбивство
Сьогодні, 17:00
«В мене просто відсутній страх»: як 23-річний головний сержант з Волині веде у бій побратимів на Курщині
Сьогодні, 16:45
Волинянин незаконно придбав і зберігав удома автомат Калашникова та дві сотні набоїв
Сьогодні, 16:34
Схожі новини
У Луцьку хочуть замінити систему оповіщення, планують витратити 57 мільйонів У Луцьку хочуть замінити систему оповіщення, планують витратити 57 мільйонів
25 червень, 20:35
У Луцьк привезли нову систему оповіщення: сирена буде гучною У Луцьк привезли нову систему оповіщення: сирена буде гучною
01 березень, 2022, 12:54
Майже три тонни батарейок та акумуляторів здали на утилізацію лучани Майже три тонни батарейок та акумуляторів здали на утилізацію лучани
Сьогодні, 13:14
Розглядають різні версії катастрофи з F-16, на якому загинув льотчик з Луцька: включно з технічною несправністю літака Розглядають різні версії катастрофи з F-16, на якому загинув льотчик з Луцька: включно з технічною несправністю літака
Сьогодні, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Путіна запевнили, що у Монголії його не заарештують, - Bloomberg
Сьогодні, 18:27
 0
У Луцькій громаді почали встановлювати місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення
Сьогодні, 17:23
 0
Уродженця міста Баку судитимуть на Волині за вбивство
Сьогодні, 17:00
 0
«В мене просто відсутній страх»: як 23-річний головний сержант з Волині веде у бій побратимів на Курщині
Сьогодні, 16:45
 0
Волинянин незаконно придбав і зберігав удома автомат Калашникова та дві сотні набоїв
Сьогодні, 16:34
 0
Медіа
відео
1/8