Сирський повідомив про просування української армії в Курській області

Сирський повідомив про просування української армії в Курській області
Сили оборони України просунулися на Курському напрямку ще до двох кілометрів.

Про це повідомив під час засідання Ставки головнокомандувач Олександр Сирський.

Військові взяли під контроль на цьому напрямку ще п'ять квадратних кілометрів. Також вони знову поповнили обмінний фонд.

Сирський розповів, що на всій лінії бойових дій тривають бої різної інтенсивності. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку, де ворог намагається прорвати оборону наших військ.

Сирський заявив, що станом на ранок всі атаки відбили.

Також на ставці йшлося про підготовку шкіл до навчального року, зокрема аналіз будівництва укриттів.

"Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів", – йдеться в дописі президента.

Третя тема – енергетика. Стан ліквідації наслідків російських ударів. Аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд.

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Теги: Росія, війна
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