Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 серпня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 31 серпня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 26-31°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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