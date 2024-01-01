Призначено нового командувача Повітряних сил ЗСУ: що про нього відомо

Призначено нового командувача Повітряних сил ЗСУ: що про нього відомо
Тимчасово Повітряні сили ЗСУ очолить генерал-лейтенант Кривоножко Анатолій Миколайович.

Про це повідомив Генштаб.

"Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Що про нього відомо

Військовий діяч Анатолій Миколайович Кривоножко народився 23 липня 1965 року, передає ТСН.

У 2018 році отримав військове звання генерал-лейтенанта.

У 2023 році отримая звання Героя України.

Кривоножко нагороджений орденами Данила Галицького, Богдана Хмельницького 3-го (обидва — 2022) та 2-го (2023) ступенів.

Служив у 114-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України (Івано-Франківськ), був її командиром.

Потім обіймав посаду заступника командувача Повітряних сил Збройних сил України.

Від 2015 — командувач повітряного командування "Центр" Повітряних сил Збройних Сил України (м. Васильків Обухівського р-ну Київської обл.).

Від 2014 брав участь в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на Сході України.

Від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну (24 лютого 2022 року) продовжує виконувати бойові завдання.

Завдяки його вмілому командуванню знищено понад 1160 повітряних, понад 100 наземних та одну надводну цілі.

Автор низки публікацій з військової справи у фахових журналах, зокрема "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України", "Системи озброєння і військова техніка", "Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил".

Отримав орден "Золота Зірка" від президента України під час заходів з нагоди Дня Незалежності України.

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Теги: Зеленський, кадрові призначення
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