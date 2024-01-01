На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Юрчик

На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Юрчик
За результатами ДНК стало відомо про загибель на війні з окупантами головного сержанта Юрчика Володимира Макаровича 1975 року народження.

Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.

Житель селища Ратне загинув 17.12.2022 під час відбиття штурмових дій противника на території Донецької області.

"Приносимо щирі співчуття родині. Разом схиляємо голови у скорботі.
Вічна слава й пам’ять тобі, Воїне!" - йдеться в дописі.
На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Юрчик


Про прибуття скорботного кортежу із тілом Героя, дату та час поховання повідомимо згодом.


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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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