На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Юрчик

Юрчика Володимира Макаровича 1975 року народження.



Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.



Житель селища Ратне загинув 17.12.2022 під час відбиття штурмових дій противника на території Донецької області.



"Приносимо щирі співчуття родині. Разом схиляємо голови у скорботі.

Вічна слава й пам’ять тобі, Воїне!" - йдеться в дописі.





Про прибуття скорботного кортежу із тілом Героя, дату та час поховання повідомимо згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За результатами ДНК стало відомо про загибель на війні з окупантами головного сержанта1975 року народження.Про це повідомив голова Ратнівської громадиЖитель селища Ратне загинув 17.12.2022 під час відбиття штурмових дій противника на території Донецької області."Приносимо щирі співчуття родині. Разом схиляємо голови у скорботі.Вічна слава й пам’ять тобі, Воїне!" - йдеться в дописі.Про прибуття скорботного кортежу із тілом Героя, дату та час поховання повідомимо згодом.

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