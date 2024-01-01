Коли на Волині вимикатимуть світло 31 серпня: подробиці





Про це повідомили в "Укренерго".



Графік застосування та обсяг обмежень будуть такими:



00:00 – 16:00 – одна черга відключень;

16:00 – 22:00 – дві черги відключень;

22:00 – 24:00 – одна черга відключень.



"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго", — додали у компанії.



Подивитися графіки відключення електроенергії для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 31 серпня, по всій Україні вимикатимуть електроенергію у кілька черг в різні години доби. При цьому живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.Про це повідомили в "Укренерго".Графік застосування та обсяг обмежень будуть такими:00:00 – 16:00 – одна черга відключень;16:00 – 22:00 – дві черги відключень;22:00 – 24:00 – одна черга відключень."В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго", — додали у компанії.Подивитися графіки відключення електроенергії для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням

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