Україна з рекордом здобула перше «золото» на Паралімпіаді-2024





Він став переможцем запливу на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас S5). У фіналі українець побив паралімпійський рекорд, фінішувавши з результатом 1:07,77 хвилини, передає



Для Комарова це друга нагорода на Іграх у Парижі. У перший змагальний день Олександр став бронзовим призером на 200-метрівці вільним стилем (клас S5),



Загалом Комаров здобув чотири медалі на Паралімпіадах. У Ріо-де-Жанейро-2016 він виграв "золото" у естафеті 4х100 м вільним стилем та особисту "бронзу" на 100-метрівці вільним стилем.



Наразі у скарбничці збірної України вже сім медалей на Паралімпіаді-2024: одна золота, чотири срібні та дві бронзові.



Крім Комарова, у другий змагальний день, 30 серпня, медалі серед українців уже виграли Владислав Білий ("срібло" в метанні списа у класі F38) та Ірина Пойда ("срібло" в плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Плавець Олександр Комаров приніс Україні першу золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі.Він став переможцем запливу на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас S5). У фіналі українець побив паралімпійський рекорд, фінішувавши з результатом 1:07,77 хвилини, передає ТСН Для Комарова це друга нагорода на Іграх у Парижі. У перший змагальний день Олександр став бронзовим призером на 200-метрівці вільним стилем (клас S5),Загалом Комаров здобув чотири медалі на Паралімпіадах. У Ріо-де-Жанейро-2016 він виграв "золото" у естафеті 4х100 м вільним стилем та особисту "бронзу" на 100-метрівці вільним стилем.Наразі у скарбничці збірної України вже сім медалей на Паралімпіаді-2024: одна золота, чотири срібні та дві бронзові.Крім Комарова, у другий змагальний день, 30 серпня, медалі серед українців уже виграли Владислав Білий ("срібло" в метанні списа у класі F38) та Ірина Пойда ("срібло" в плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5).

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