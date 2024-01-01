На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Цюпяшук

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Цюпяшук
На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець Цюпяшук Олександр Степанович із Шацька 1969 р.н.

Про це повідомили на сторінці Шацької селищної ради у Фейсбуці.

Олександр був мобілізований до війська 30 грудня 2023 року, у званні солдата боронив Україну в складі військової частини А 7052. Загинув 27 серпня на Херсонщині, отримавши під час виконання бойового завдання поранення, не сумісні з життям.

Захисник був розлучений, в нього залишилися батьки та син.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Цюпяшук


«Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого. Вічна і світла пам'ять мужньому захиснику», – йдеться у дописі.

Про день прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та час похорону буде повідомлено згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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