На Волині судили підприємця, на фірмі якого робітнику верстат відрізав руку





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 27 серпня, передає



6 вересня 2021 року, близько 15:36 години, робітник, не вимкнувши фрезерний верстат марки «FR101 MASHINEN LUBIMEZ», на якому не було встановлено захисне огородження рухомих частин, здійснював його обслуговування.



«… в ході чого допустив потрапляння пальців правої руки під фрезу, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження у вигляді травматичної ампутації правої кисті на рівні нижньої третини передпліччя з наявністю циркулярної рани, в дні якої ушкоджені променева та ліктьова кістки, ушкоджені кістки зап`ястка, судинно-нервові пучки, що призвело до 65% стійкої втрати загальної працездатності та відносяться до тяжких тілесних ушкоджень», - йдеться у вироку суду.



У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не визнав.



За словами підприємця, у зв`язку з нестабільною роботою та епідемією коронавірусу, з людьми, які працювали на підприємстві, укладалися цивільно-правові договори, які не визначали конкретні обов`язки. Відповідальної особи за техніку безпеки на підприємстві не було. Інструктажі з техніки безпеки як такі не проводилися. Він сам кожного дня розказував працівникам, як треба поводитися під час роботи. Вважає, що у даному випадку законодавством України не встановлено обов`язку замовника за договорами цивільно-правового характеру проводити виконавцям інструктажі з охорони праці, так як виконавець виконує роботи за договором цивільно-правового характеру на свій страх і ризик.



Як акцентував власник підприємства, постраждалий робітник працював у нього більше року, без офіційного оформлення, на лінії де зшивається деревина. Вказане обладнання не відноситься до обладнання з підвищеною небезпекою та не потребує відповідної кваліфікації. Він ніколи не розподіляв цього робітника на деревообробні верстати. В той день, коли стався нещасний випадок, за словами підприємця, його не було на місці. Його вже постфактум повідомили про те, що сталося. Він переконаний, що те, що сталося – вина самого робітника. Як виправдання, він заявив, що оплатив лікування та операцію постраждалому.



Попри аргументи обвинуваченого, суд вважає, що його вина повністю встановлена в ході судового розгляду сукупністю доказів.



Постраждалий робітник розповів, що ніякої компенсації за своє травмування він не отримав, навіть пропозиції такої не було. Навпаки, обвинувачений після нещасного випадку пропонував йому підписати заяву про те, що він сам винен, а також хотів оформити заяви (договори) про працевлаштування, але він відмовився. Також чоловік описав і обставини, через які втратив руку. Оскільки на підприємстві не було людини, яа б ремонтувала станки, він часто виконував цю роботу і обвинувачений неодноразово сам давав вказівки, аби потерпілий це робив. От і того фатального дня він допомагав колезі з ремонтом даного верстату. Він мав підтягнути болти, щоб краще тягнуло дошку. Взявши ключа та не вимкнувши фрезерного станка, став підкручувати болти, як раптом у нього зіскочив ключ, і права рука потрапила під ріжучі пили фрезерного верстатату. Після чого, викликали швидку і його відвезли до лікарні.



Також, заслухавши покази свідків, суд визнав винним обвинуваченого підприємця у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України. Йому призначено покарання – два роки іспитового строку, а також виплатити постраждалому робітнику 200 000 гривень моральної шкоди.



Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили підприємця, власника деревообробного підприємства, який найняв, проте офіційно не оформив робітника, не провів йому належний інструктаж з техніки безпеки, не організував стажування і це призвело до біди: працівнику деревообробний верстат відрізав руку.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 27 серпня, передає ВСН 6 вересня 2021 року, близько 15:36 години, робітник, не вимкнувши фрезерний верстат марки «FR101 MASHINEN LUBIMEZ», на якому не було встановлено захисне огородження рухомих частин, здійснював його обслуговування.«… в ході чого допустив потрапляння пальців правої руки під фрезу, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження у вигляді травматичної ампутації правої кисті на рівні нижньої третини передпліччя з наявністю циркулярної рани, в дні якої ушкоджені променева та ліктьова кістки, ушкоджені кістки зап`ястка, судинно-нервові пучки, що призвело до 65% стійкої втрати загальної працездатності та відносяться до тяжких тілесних ушкоджень», - йдеться у вироку суду.У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не визнав.За словами підприємця, у зв`язку з нестабільною роботою та епідемією коронавірусу, з людьми, які працювали на підприємстві, укладалися цивільно-правові договори, які не визначали конкретні обов`язки. Відповідальної особи за техніку безпеки на підприємстві не було. Інструктажі з техніки безпеки як такі не проводилися. Він сам кожного дня розказував працівникам, як треба поводитися під час роботи. Вважає, що у даному випадку законодавством України не встановлено обов`язку замовника за договорами цивільно-правового характеру проводити виконавцям інструктажі з охорони праці, так як виконавець виконує роботи за договором цивільно-правового характеру на свій страх і ризик.Як акцентував власник підприємства, постраждалий робітник працював у нього більше року, без офіційного оформлення, на лінії де зшивається деревина. Вказане обладнання не відноситься до обладнання з підвищеною небезпекою та не потребує відповідної кваліфікації. Він ніколи не розподіляв цього робітника на деревообробні верстати. В той день, коли стався нещасний випадок, за словами підприємця, його не було на місці. Його вже постфактум повідомили про те, що сталося. Він переконаний, що те, що сталося – вина самого робітника. Як виправдання, він заявив, що оплатив лікування та операцію постраждалому.Попри аргументи обвинуваченого, суд вважає, що його вина повністю встановлена в ході судового розгляду сукупністю доказів.Постраждалий робітник розповів, що ніякої компенсації за своє травмування він не отримав, навіть пропозиції такої не було. Навпаки, обвинувачений після нещасного випадку пропонував йому підписати заяву про те, що він сам винен, а також хотів оформити заяви (договори) про працевлаштування, але він відмовився. Також чоловік описав і обставини, через які втратив руку. Оскільки на підприємстві не було людини, яа б ремонтувала станки, він часто виконував цю роботу і обвинувачений неодноразово сам давав вказівки, аби потерпілий це робив. От і того фатального дня він допомагав колезі з ремонтом даного верстату. Він мав підтягнути болти, щоб краще тягнуло дошку. Взявши ключа та не вимкнувши фрезерного станка, став підкручувати болти, як раптом у нього зіскочив ключ, і права рука потрапила під ріжучі пили фрезерного верстатату. Після чого, викликали швидку і його відвезли до лікарні.Також, заслухавши покази свідків, суд визнав винним обвинуваченого підприємця у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України. Йому призначено покарання – два роки іспитового строку, а також виплатити постраждалому робітнику 200 000 гривень моральної шкоди.Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку.

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