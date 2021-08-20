У Луцьку понад пів тисячі першокласників отримали наплічники зі шкільним приладдям

У Луцьку понад пів тисячі першокласників отримали наплічники зі шкільним приладдям
На території Луцького замку відбулась щорічна благодійна акція, присвячена Дню знань "Скоро до школи". 518 першокласників отримали наплічники зі шкільним приладдям.

Ранці і канцелярію роздавали дітям загиблих військовослужбовців з Луцької громади, дітям, чиї батьки нині боронять Україну, а також дітям з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, розповіла Суспільному керівниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан.

На акцію завітала дружина військовослужбовця Дар'я Тверда. Жінка каже, що її чоловік на війні, а син Макар іде до першого класу.

"Чоловік служить зі своїх 18-ти років, до повномасштабного вторгнення він був в зоні АТО, звільнився і в 2022 мобілізувався знову і вже 3,5 роки на Харківському напрямку. Чекали у відпустку цього літа тата, може зробить нам сюрприз і приїде на 1-ше вересня", — говорить жінка.

Макар, розповів, що дуже хоче до школи та мріє аби тато прийшов на святкову лінійку, на яку підготував патріотичний вірш.

Олена Скуратівська на акцію привела онуків. Розповідає: її зять Олександр – на війні, менший онук Роман цьогоріч йде до першого класу і дуже любить математику.

В учасника АТО Олександра Рожка цього року син Сашко йде до першого класу.

На акцію "Скоро до школи" витратили мільйон 100 тисяч гривень з бюджету Луцька, розповіла керівниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан.

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Теги: Скоро до школи, Луцьк, акція
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