У Луцьку понад пів тисячі першокласників отримали наплічники зі шкільним приладдям
Сьогодні, 01:30
На території Луцького замку відбулась щорічна благодійна акція, присвячена Дню знань "Скоро до школи". 518 першокласників отримали наплічники зі шкільним приладдям.
Ранці і канцелярію роздавали дітям загиблих військовослужбовців з Луцької громади, дітям, чиї батьки нині боронять Україну, а також дітям з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, розповіла Суспільному керівниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан.
На акцію завітала дружина військовослужбовця Дар'я Тверда. Жінка каже, що її чоловік на війні, а син Макар іде до першого класу.
"Чоловік служить зі своїх 18-ти років, до повномасштабного вторгнення він був в зоні АТО, звільнився і в 2022 мобілізувався знову і вже 3,5 роки на Харківському напрямку. Чекали у відпустку цього літа тата, може зробить нам сюрприз і приїде на 1-ше вересня", — говорить жінка.
Макар, розповів, що дуже хоче до школи та мріє аби тато прийшов на святкову лінійку, на яку підготував патріотичний вірш.
Олена Скуратівська на акцію привела онуків. Розповідає: її зять Олександр – на війні, менший онук Роман цьогоріч йде до першого класу і дуже любить математику.
В учасника АТО Олександра Рожка цього року син Сашко йде до першого класу.
На акцію "Скоро до школи" витратили мільйон 100 тисяч гривень з бюджету Луцька, розповіла керівниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан.
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Ранці і канцелярію роздавали дітям загиблих військовослужбовців з Луцької громади, дітям, чиї батьки нині боронять Україну, а також дітям з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, розповіла Суспільному керівниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан.
На акцію завітала дружина військовослужбовця Дар'я Тверда. Жінка каже, що її чоловік на війні, а син Макар іде до першого класу.
"Чоловік служить зі своїх 18-ти років, до повномасштабного вторгнення він був в зоні АТО, звільнився і в 2022 мобілізувався знову і вже 3,5 роки на Харківському напрямку. Чекали у відпустку цього літа тата, може зробить нам сюрприз і приїде на 1-ше вересня", — говорить жінка.
Макар, розповів, що дуже хоче до школи та мріє аби тато прийшов на святкову лінійку, на яку підготував патріотичний вірш.
Олена Скуратівська на акцію привела онуків. Розповідає: її зять Олександр – на війні, менший онук Роман цьогоріч йде до першого класу і дуже любить математику.
В учасника АТО Олександра Рожка цього року син Сашко йде до першого класу.
На акцію "Скоро до школи" витратили мільйон 100 тисяч гривень з бюджету Луцька, розповіла керівниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан.
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