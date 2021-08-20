У Луцьку понад пів тисячі першокласників отримали наплічники зі шкільним приладдям





Ранці і канцелярію роздавали дітям загиблих військовослужбовців з Луцької громади, дітям, чиї батьки нині боронять Україну, а також дітям з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, розповіла Ліна Галан.



На акцію завітала дружина військовослужбовця Дар'я Тверда. Жінка каже, що її чоловік на війні, а син Макар іде до першого класу.



"Чоловік служить зі своїх 18-ти років, до повномасштабного вторгнення він був в зоні АТО, звільнився і в 2022 мобілізувався знову і вже 3,5 роки на Харківському напрямку. Чекали у відпустку цього літа тата, може зробить нам сюрприз і приїде на 1-ше вересня", — говорить жінка.



Макар, розповів, що дуже хоче до школи та мріє аби тато прийшов на святкову лінійку, на яку підготував патріотичний вірш.



Олена Скуратівська на акцію привела онуків. Розповідає: її зять Олександр – на війні, менший онук Роман цьогоріч йде до першого класу і дуже любить математику.



В учасника АТО Олександра Рожка цього року син Сашко йде до першого класу.



На акцію "Скоро до школи" витратили мільйон 100 тисяч гривень з бюджету Луцька, розповіла керівниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Луцького замку відбулась щорічна благодійна акція, присвячена Дню знань "Скоро до школи". 518 першокласників отримали наплічники зі шкільним приладдям.Ранці і канцелярію роздавали дітям загиблих військовослужбовців з Луцької громади, дітям, чиї батьки нині боронять Україну, а також дітям з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, розповіла Суспільному керівниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молодіНа акцію завітала дружина військовослужбовця. Жінка каже, що її чоловік на війні, а синіде до першого класу."Чоловік служить зі своїх 18-ти років, до повномасштабного вторгнення він був в зоні АТО, звільнився і в 2022 мобілізувався знову і вже 3,5 роки на Харківському напрямку. Чекали у відпустку цього літа тата, може зробить нам сюрприз і приїде на 1-ше вересня", — говорить жінка.Макар, розповів, що дуже хоче до школи та мріє аби тато прийшов на святкову лінійку, на яку підготував патріотичний вірш.на акцію привела онуків. Розповідає: її зять Олександр – на війні, менший онукцьогоріч йде до першого класу і дуже любить математику.В учасника АТОцього року син Сашко йде до першого класу.На акцію "Скоро до школи" витратили мільйон 100 тисяч гривень з бюджету Луцька, розповіла керівниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію