Голову «Укренерго» можуть звільнити: що йому закидають





Про це повідомила



Зі слів одного зі співрозмовників, питання енергетики було однією з тем, які обговорювались під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.



"Говорили про ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд. Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів "Укренерго", – каже він.



За законом, звільнити Кудрицького можна більшістю голосів Наглядової ради компанії, яка зараз налічує шість членів.



Зазначимо, Володимир Кудрицький очолює "Укренерго" від 2020 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький найближчим часом може бути звільнений з посади.Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на поінформовані джерела в Кабміні та в одній з енергетичних компаній.Зі слів одного зі співрозмовників, питання енергетики було однією з тем, які обговорювались під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача."Говорили про ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд. Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів "Укренерго", – каже він.За законом, звільнити Кудрицького можна більшістю голосів Наглядової ради компанії, яка зараз налічує шість членів.Зазначимо, Володимир Кудрицький очолює "Укренерго" від 2020 року.

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