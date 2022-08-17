Чи здорожчає харчування у дитсадках та школах Луцька з 1 вересня: у міськраді відповіли





Про це у коментарі журналістам Віталій Бондар.



«Ми не плануємо підвищувати вартість харчування ні у школах, ні у дитячих садочках. З 1 вересня ціни не зміняться, немає такої необхідності їх підвищувати», - сказав Віталій Бондар.



Важливим фактором для прийняття цього рішення стало бажання підтримати сім'ї, які перебувають у складних економічних умовах. Зростання цін на продукти харчування в Україні значно впливає на бюджети родин, особливо тих, які виховують кілька дітей. Для багатьох сімей витрати на харчування дітей у садочках і школах є суттєвими, тому стабільність вартості харчування є важливим соціальним кроком.



Незважаючи на те, що вартість харчування залишиться без змін, у Луцьку продовжують працювати над покращенням його якості. Місцева влада разом із постачальниками їжі докладає зусиль, щоб забезпечити дітей збалансованим і корисним раціоном. До меню включають більше свіжих овочів, фруктів, білкових продуктів та знижують кількість цукру і шкідливих жирів. Це дозволяє забезпечити дітям повноцінне харчування, необхідне для їхнього здорового росту та розвитку.



Ще одним важливим аспектом є контроль за витратами на харчування. Влада міста запровадила додаткові механізми контролю, щоб забезпечити прозорість фінансових операцій у сфері шкільного та дошкільного харчування. Це дозволить ефективно використовувати бюджетні кошти і уникати корупційних ризиків, забезпечуючи при цьому високий рівень обслуговування.



Довідково:



Харчування у Луцькій громаді в дитсадках для дітей до чотирьох років - 45 гривень на день, від чотирьох років і до випуску - 55 гривень на день. Харчування у школах громади – 50 гривень на день.

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