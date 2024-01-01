На війні в Україні росія втратила 1360 військових за добу, - Генштаб





Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.



За добу російське військо втратило 1360 солдатів.



З техніки росіяни втратили:



танків ‒ 8582 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 16736 (+14) од,

артилерійських систем – 17614 (+42) од,

РСЗВ – 1176 (+1) од,

засоби ППО ‒ 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18),

крилаті ракети ‒ 2557 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од,

спеціальна техніка ‒ 2977 (+10).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 31 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 614 950 військовослужбовців.Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.За добу російське військо втратило 1360 солдатів.З техніки росіяни втратили:танків ‒ 8582 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 16736 (+14) од,артилерійських систем – 17614 (+42) од,РСЗВ – 1176 (+1) од,засоби ППО ‒ 940 (+0) од,літаків – 368 (+0) од,гелікоптерів – 328 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18),крилаті ракети ‒ 2557 (+1),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни — 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од,спеціальна техніка ‒ 2977 (+10).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію