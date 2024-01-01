На війні в Україні росія втратила 1360 військових за добу, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
Станом на ранок 31 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 614 950 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1360 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
танків ‒ 8582 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 16736 (+14) од,
артилерійських систем – 17614 (+42) од,
РСЗВ – 1176 (+1) од,
засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
літаків – 368 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18),
крилаті ракети ‒ 2557 (+1),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од,
спеціальна техніка ‒ 2977 (+10).
Дані уточнюються.
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Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1360 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
танків ‒ 8582 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 16736 (+14) од,
артилерійських систем – 17614 (+42) од,
РСЗВ – 1176 (+1) од,
засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
літаків – 368 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18),
крилаті ракети ‒ 2557 (+1),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од,
спеціальна техніка ‒ 2977 (+10).
Дані уточнюються.
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