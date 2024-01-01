У суботу на Волині діятимуть графіки погодинного відключення: подробиці

У суботу на Волині діятимуть графіки погодинного відключення: подробиці
У суботу, 31 серпня, по всій Україні вимикатимуть електроенергію у кілька черг в різні години доби. При цьому живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Про це повідомили в "Укренерго".

Графік застосування та обсяг обмежень будуть такими:

00:00 – 16:00 – одна черга відключень;
16:00 – 22:00 – дві черги відключень;
22:00 – 24:00 – одна черга відключень.

"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго", — додали у компанії.

Подивитися графіки відключення електроенергії для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
У суботу на Волині діятимуть графіки погодинного відключення: подробиці


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У суботу на Волині діятимуть графіки погодинного відключення: подробиці
Сьогодні, 11:07
На яких напрямках активізувалися росіяни та тривають бої: дані Генштабу
Сьогодні, 10:12
На війні в Україні росія втратила 1360 військових за добу, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
Чи здорожчає харчування у дитсадках та школах Луцька з 1 вересня: у міськраді відповіли
Сьогодні, 08:20
Курс валют на 2 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 07:05
Схожі новини
Коли на Волині вимикатимуть світло 31 серпня: подробиці Коли на Волині вимикатимуть світло 31 серпня: подробиці
30 серпень, 21:15
29 серпня по всій Волині вимикатимуть світло за графіками: подробиці 29 серпня по всій Волині вимикатимуть світло за графіками: подробиці
28 серпень, 21:15
До 70% населення залишиться без електроенергії: енергетик надав графіки відключень світла 27 серпня До 70% населення залишиться без електроенергії: енергетик надав графіки відключень світла 27 серпня
27 серпень, 08:20
По три та чотири черги одночасно: на Волині 27 серпня діятимуть жорсткі графіки відключення світла По три та чотири черги одночасно: на Волині 27 серпня діятимуть жорсткі графіки відключення світла
26 серпень, 22:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У суботу на Волині діятимуть графіки погодинного відключення: подробиці
Сьогодні, 11:07
 0
На яких напрямках активізувалися росіяни та тривають бої: дані Генштабу
Сьогодні, 10:12
 0
На війні в Україні росія втратила 1360 військових за добу, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
 0
Чи здорожчає харчування у дитсадках та школах Луцька з 1 вересня: у міськраді відповіли
Сьогодні, 08:20
 0
Курс валют на 2 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 07:05
 0
Медіа
відео
1/8