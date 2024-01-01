У суботу на Волині діятимуть графіки погодинного відключення: подробиці
Сьогодні, 11:07
У суботу, 31 серпня, по всій Україні вимикатимуть електроенергію у кілька черг в різні години доби. При цьому живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Про це повідомили в "Укренерго".
Графік застосування та обсяг обмежень будуть такими:
00:00 – 16:00 – одна черга відключень;
16:00 – 22:00 – дві черги відключень;
22:00 – 24:00 – одна черга відключень.
"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго", — додали у компанії.
Подивитися графіки відключення електроенергії для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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Про це повідомили в "Укренерго".
Графік застосування та обсяг обмежень будуть такими:
00:00 – 16:00 – одна черга відключень;
16:00 – 22:00 – дві черги відключень;
22:00 – 24:00 – одна черга відключень.
"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго", — додали у компанії.
Подивитися графіки відключення електроенергії для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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