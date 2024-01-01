Польські фермери планують відновити протести на кордоні з Україною

Польські фермери планують відновити протести на кордоні з Україною
Польські аграрії можуть відновити протест на кордоні з Україною вже після закінчення польових робіт. Все через потік дешевої агропродукції з України, яка, за їхніми словами, руйнує ринок ягід.

Про це пише EastFruit, передає ТСН.

Зазначаться, що суттєве падіння закупівельних цін зафіксовано в закупівлі малини.

Як кажуть польські фермери, зараз за кілограм малини вони отримують від 6,5 до 7 злотих (70-75 грн). Це нижче рівня рентабельності.

Аграрії прогнозують, що закупівельні ціни падатимуть далі.

"Польща не може конкурувати з Україною на міжнародному ринку, оскільки собівартість виробництва там значно нижча. Українці не зобов’язані відповідати суворим екологічним стандартам ЄС. Крім того, система контролю за українськими товарами, які надходять до Польщі, досі не працює", - вказано в повідомленні.

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Теги: Блокада кордону, польські фермери
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