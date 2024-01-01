Церковний календар на вересень 2024 року: коли святкуємо Різдво Богородиці та Воздвиження
Сьогодні, 14:14
Церковний календар на вересень 2024 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у вересні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати дати святкувань:
1 вересня – початок церковного року; святого преподобного Симеона Стовпника і матері його;
2 вересня – святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського;
3 вересня – святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського; святого преподобного Теоктиста;
4 вересня – святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця;
5 вересня – святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі;
6 вересня – чудо архистратига Михаїла; святих мучеників Євдоксія і тих, хто з ним;
7 вересня – святого мученика Созонта;
8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
9 вересня – святих праведних Йоакима і Анни; святого мученика Северіяна;
10 вересня – святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;
11 вересня – святої преподобної Теодори Олександрійської;
12 вересня – святого священномученика Автонома;
13 вересня – святого священномученика Корнилія;
14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;
15 вересня – святого великомученика Микити;
16 вересня – святої великомучениці Євфимії;
17 вересня – святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові;
18 вересня – святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського;
19 вересня – святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта;
20 вересня – святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора;
21 вересня – святого апостола Кондрата;
22 вересня – святого священномученика Фоки; святого пророка Йони;
23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя;
24 вересня – святої первомучениці та рівноапостольної Текли;
25 вересня – святої преподобної Євфросинії;
26 вересня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова;
27 вересня – святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер;
28 вересня – святого ісповідника Харитона; святого В'ячеслава;
29 вересня – святого преподобного Киріяка самітника;
30 вересня – святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Які церковні свята будуть у вересні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати дати святкувань:
1 вересня – початок церковного року; святого преподобного Симеона Стовпника і матері його;
2 вересня – святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського;
3 вересня – святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського; святого преподобного Теоктиста;
4 вересня – святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця;
5 вересня – святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі;
6 вересня – чудо архистратига Михаїла; святих мучеників Євдоксія і тих, хто з ним;
7 вересня – святого мученика Созонта;
8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
9 вересня – святих праведних Йоакима і Анни; святого мученика Северіяна;
10 вересня – святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;
11 вересня – святої преподобної Теодори Олександрійської;
12 вересня – святого священномученика Автонома;
13 вересня – святого священномученика Корнилія;
14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;
15 вересня – святого великомученика Микити;
16 вересня – святої великомучениці Євфимії;
17 вересня – святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові;
18 вересня – святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського;
19 вересня – святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта;
20 вересня – святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора;
21 вересня – святого апостола Кондрата;
22 вересня – святого священномученика Фоки; святого пророка Йони;
23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя;
24 вересня – святої первомучениці та рівноапостольної Текли;
25 вересня – святої преподобної Євфросинії;
26 вересня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова;
27 вересня – святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер;
28 вересня – святого ісповідника Харитона; святого В'ячеслава;
29 вересня – святого преподобного Киріяка самітника;
30 вересня – святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Церковний календар на вересень 2024 року: коли святкуємо Різдво Богородиці та Воздвиження
Сьогодні, 14:14