Церковний календар на вересень 2024 року: коли святкуємо Різдво Богородиці та Воздвиження

Церковний календар на вересень 2024 року: перелік свят за новим календаремЯкі церковні свята будуть у вересні 2024 року – календар за днями, щоб запам'ятати дати святкувань:1 вересня – початок церковного року; святого преподобного Симеона Стовпника і матері його;2 вересня – святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського;3 вересня – святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського; святого преподобного Теоктиста;4 вересня – святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця;5 вересня – святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі;6 вересня – чудо архистратига Михаїла; святих мучеників Євдоксія і тих, хто з ним;7 вересня – святого мученика Созонта;8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;9 вересня – святих праведних Йоакима і Анни; святого мученика Северіяна;10 вересня – святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;11 вересня – святої преподобної Теодори Олександрійської;12 вересня – святого священномученика Автонома;13 вересня – святого священномученика Корнилія;14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;15 вересня – святого великомученика Микити;16 вересня – святої великомучениці Євфимії;17 вересня – святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові;18 вересня – святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського;19 вересня – святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта;20 вересня – святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора;21 вересня – святого апостола Кондрата;22 вересня – святого священномученика Фоки; святого пророка Йони;23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя;24 вересня – святої первомучениці та рівноапостольної Текли;25 вересня – святої преподобної Євфросинії;26 вересня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова;27 вересня – святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер;28 вересня – святого ісповідника Харитона; святого В'ячеслава;29 вересня – святого преподобного Киріяка самітника;30 вересня – святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.