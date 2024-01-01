У Луцьку гастролюватиме Хмельницький драмтеатр: що покажуть
Сьогодні, 15:06
У жовтні відбудуться обмінні гастролі Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка із Хмельницьким театром імені Михайла Старицького.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«На сцені нашого театру хмельничани зіграють французьку комедію «Оскар, або Скажена авантюра» Клода Маньє у постановці Дмитра Гусакова.
Сюжет закручений довкола плутанини з двома валізами: в одній з яких – солідна сума грошей та коштовності, а в іншій – особисті речі та спідня білизна служниці. Окрім того, ситуація прикрашена різноманітними пікантними подробицями з життя героїв, які розкриваються під час пошуків важливої здобичі. Ну і, звичайно, усе б не мало жодного сенсу, якби не кохання, заради якого це відбувається!», – йдеться в повідомленні.
Коли?
Четвер, 3 жовтня о 18:00.
Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на сайті.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«На сцені нашого театру хмельничани зіграють французьку комедію «Оскар, або Скажена авантюра» Клода Маньє у постановці Дмитра Гусакова.
Сюжет закручений довкола плутанини з двома валізами: в одній з яких – солідна сума грошей та коштовності, а в іншій – особисті речі та спідня білизна служниці. Окрім того, ситуація прикрашена різноманітними пікантними подробицями з життя героїв, які розкриваються під час пошуків важливої здобичі. Ну і, звичайно, усе б не мало жодного сенсу, якби не кохання, заради якого це відбувається!», – йдеться в повідомленні.
Коли?
Четвер, 3 жовтня о 18:00.
Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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