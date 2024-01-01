Обірвалося життя Героя з Волині Володимира Михайлова
Сьогодні, 16:10
Герой з Волині Володимир Михайлов, стрілець спеціалізованого підрозділу "Шквал", завершив свій життєвий шлях у Куп'янську.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Складним життя було у Володі. Проте, коли виникла потреба у захисті країни, прийняв рішення і став солдатом. Щиро співчуваю татові Олександру Володимировичу, дружині Вікторії, сестричці Зоряні", - йдеться у дописі.
В понеділок, 2 вересня, будуть зустрічати тіло захисника Володимира в урочищі Рудня під Колками орієнтовно о 10:00 годині ранку і супроводжуватимуть до Маневич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Складним життя було у Володі. Проте, коли виникла потреба у захисті країни, прийняв рішення і став солдатом. Щиро співчуваю татові Олександру Володимировичу, дружині Вікторії, сестричці Зоряні", - йдеться у дописі.
В понеділок, 2 вересня, будуть зустрічати тіло захисника Володимира в урочищі Рудня під Колками орієнтовно о 10:00 годині ранку і супроводжуватимуть до Маневич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Обірвалося життя Героя з Волині Володимира Михайлова
Сьогодні, 16:10
Газ, електрика чи дрова: на чому вигідніше зимувати
Сьогодні, 15:15
У Луцьку гастролюватиме Хмельницький драмтеатр: що покажуть
Сьогодні, 15:06
Церковний календар на вересень 2024 року: коли святкуємо Різдво Богородиці та Воздвиження
Сьогодні, 14:14