Обірвалося життя Героя з Волині Володимира Михайлова

Володимир Михайлов, стрілець спеціалізованого підрозділу "Шквал", завершив свій життєвий шлях у Куп'янську.



Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.



"Складним життя було у Володі. Проте, коли виникла потреба у захисті країни, прийняв рішення і став солдатом. Щиро співчуваю татові Олександру Володимировичу, дружині Вікторії, сестричці Зоряні", - йдеться у дописі.



В понеділок, 2 вересня, будуть зустрічати тіло захисника Володимира в урочищі Рудня під Колками орієнтовно о 10:00 годині ранку і супроводжуватимуть до Маневич.

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