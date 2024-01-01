Обірвалося життя Героя з Волині Володимира Михайлова

Обірвалося життя Героя з Волині Володимира Михайлова
Герой з Волині Володимир Михайлов, стрілець спеціалізованого підрозділу "Шквал", завершив свій життєвий шлях у Куп'янську.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

"Складним життя було у Володі. Проте, коли виникла потреба у захисті країни, прийняв рішення і став солдатом. Щиро співчуваю татові Олександру Володимировичу, дружині Вікторії, сестричці Зоряні", - йдеться у дописі.

В понеділок, 2 вересня, будуть зустрічати тіло захисника Володимира в урочищі Рудня під Колками орієнтовно о 10:00 годині ранку і супроводжуватимуть до Маневич.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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