Новий навчальний рік в університетах Волині: як вчитимуться студенти
Сьогодні, 18:12
Новий навчальний семестр у вищих навчальних закладах Луцька розпочнеться 2 вересня, а завершиться – 30 червня 2025 року.
Про це ZAXID.NET повідомила начальниця управління освіти і науки Волинської ОВА Наталія Матвіюк.
«Усі державні заклади вищої освіти у Волинській області мають укриття й будуть працювати офлайн», – зазначила Наталія Матвіюк.
За словами начальниці управління освіти і науки, декілька закладів фахової передвищої освіти цьогоріч повернулися до навчання раніше – 26 та 28 серпня. Втім, більшість ВНЗ області все ж почнуть новий семестр традиційно у вересні.
Додамо, що кожен заклад освіти самостійно обиратиме дати канікул, залежно від ситуації в регіоні.
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Про це ZAXID.NET повідомила начальниця управління освіти і науки Волинської ОВА Наталія Матвіюк.
«Усі державні заклади вищої освіти у Волинській області мають укриття й будуть працювати офлайн», – зазначила Наталія Матвіюк.
За словами начальниці управління освіти і науки, декілька закладів фахової передвищої освіти цьогоріч повернулися до навчання раніше – 26 та 28 серпня. Втім, більшість ВНЗ області все ж почнуть новий семестр традиційно у вересні.
Додамо, що кожен заклад освіти самостійно обиратиме дати канікул, залежно від ситуації в регіоні.
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