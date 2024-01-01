Новий навчальний рік в університетах Волині: як вчитимуться студенти





Про це Наталія Матвіюк.



«Усі державні заклади вищої освіти у Волинській області мають укриття й будуть працювати офлайн», – зазначила Наталія Матвіюк.



За словами начальниці управління освіти і науки, декілька закладів фахової передвищої освіти цьогоріч повернулися до навчання раніше – 26 та 28 серпня. Втім, більшість ВНЗ області все ж почнуть новий семестр традиційно у вересні.



Додамо, що кожен заклад освіти самостійно обиратиме дати канікул, залежно від ситуації в регіоні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий навчальний семестр у вищих навчальних закладах Луцька розпочнеться 2 вересня, а завершиться – 30 червня 2025 року.Про це ZAXID.NET повідомила начальниця управління освіти і науки Волинської ОВА«Усі державні заклади вищої освіти у Волинській області мають укриття й будуть працювати офлайн», – зазначила Наталія Матвіюк.За словами начальниці управління освіти і науки, декілька закладів фахової передвищої освіти цьогоріч повернулися до навчання раніше – 26 та 28 серпня. Втім, більшість ВНЗ області все ж почнуть новий семестр традиційно у вересні.Додамо, що кожен заклад освіти самостійно обиратиме дати канікул, залежно від ситуації в регіоні.

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