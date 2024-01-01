Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 1 вересня:
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 1 вересня:
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.
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