Залишилися сиротами шестеро маленьких дітей: на Волині після ДТП померла дружина священника
Сьогодні, 19:19
Вчора, 30 серпня, в лікарні на Волині після отриманих у ДТП травм померла матінка Марія Кацюк.
Про це повідомляє Ковельське міське благочиння.
Матінка Марія - дружина священника Юрія Кацюка.
Без мами залишилися шестеро малолітніх дітей.
Поховання відбудеться завтра, 1 вересня, в церкві села Білин, о 12:30, по завершенні недільної Божественної літургії.
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Про це повідомляє Ковельське міське благочиння.
Матінка Марія - дружина священника Юрія Кацюка.
Без мами залишилися шестеро малолітніх дітей.
Поховання відбудеться завтра, 1 вересня, в церкві села Білин, о 12:30, по завершенні недільної Божественної літургії.
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