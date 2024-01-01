Залишилися сиротами шестеро маленьких дітей: на Волині після ДТП померла дружина священника

Марія Кацюк.



Про це повідомляє Ковельське міське благочиння.



Матінка Марія - дружина священника Юрія Кацюка.



Без мами залишилися шестеро малолітніх дітей.



Поховання відбудеться завтра, 1 вересня, в церкві села Білин, о 12:30, по завершенні недільної Божественної літургії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 30 серпня, в лікарні на Волині після отриманих у ДТП травм померла матінкаПро це повідомляє Ковельське міське благочиння.Матінка Марія - дружина священникаБез мами залишилися шестеро малолітніх дітей.Поховання відбудеться завтра, 1 вересня, в церкві села Білин, о 12:30, по завершенні недільної Божественної літургії.

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