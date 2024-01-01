Не буде гарячої води 5 днів: у Луцьку тимчасово призупинили роботу однієї з котелень
Сьогодні, 20:49
Через вимушену зупинку котельні на вулиці 8-го Березня в Луцьку тимчасово призупинять подачу гарячої води з 2 до 6 вересня.
Про це Суспільному розповів речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.
Тимчасово без послуги будуть 14 будинків на вулицях Звитяжна (колишня Грибоєдова), Саперів, Перемоги, 8-го Березня, Івана Огієнка та Клима Савури.
Причина — заміна технологічного обладнання в рамках модернізації котельні. Гаряче водопостачання споживачам відновлять після завершення планових ремонтних робіт.
Довідково: Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" налічує 43 котельні, які обслуговують 758 будинків.
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Про це Суспільному розповів речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.
Тимчасово без послуги будуть 14 будинків на вулицях Звитяжна (колишня Грибоєдова), Саперів, Перемоги, 8-го Березня, Івана Огієнка та Клима Савури.
Причина — заміна технологічного обладнання в рамках модернізації котельні. Гаряче водопостачання споживачам відновлять після завершення планових ремонтних робіт.
Довідково: Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" налічує 43 котельні, які обслуговують 758 будинків.
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