Не буде гарячої води 5 днів: у Луцьку тимчасово призупинили роботу однієї з котелень





Про це Антон Безносиков.



Тимчасово без послуги будуть 14 будинків на вулицях Звитяжна (колишня Грибоєдова), Саперів, Перемоги, 8-го Березня, Івана Огієнка та Клима Савури.



Причина — заміна технологічного обладнання в рамках модернізації котельні. Гаряче водопостачання споживачам відновлять після завершення планових ремонтних робіт.



Довідково: Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" налічує 43 котельні, які обслуговують 758 будинків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через вимушену зупинку котельні на вулиці 8-го Березня в Луцьку тимчасово призупинять подачу гарячої води з 2 до 6 вересня.Про це Суспільному розповів речник комунального підприємства "Луцьктепло"Тимчасово без послуги будуть 14 будинків на вулицях Звитяжна (колишня Грибоєдова), Саперів, Перемоги, 8-го Березня, Івана Огієнка та Клима Савури.Причина — заміна технологічного обладнання в рамках модернізації котельні. Гаряче водопостачання споживачам відновлять після завершення планових ремонтних робіт.Довідково: Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" налічує 43 котельні, які обслуговують 758 будинків.

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