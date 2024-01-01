«Шаную воїнів, біжу за Героїв України»: до патріотичного забігу в Луцьку долучилися понад 700 людей
Сьогодні, 17:18
До всеукраїнського патріотичного забігу "Шаную воїнів, біжу за Героїв України", який відбувся в Луцьку 31 серпня, взяли участь орієнтовно пів тисячі учасників. Захід у пам'ять про полеглих воїнів організували всьоме.
Про це Суспільному розповів директор обласного департаменту культури, молоді та спорту Олександр Хвіщук.
Щоб долучитися до патріотичного забігу учасники подавали заявки онлайн, а ті, хто не встигнули, зробити це заздалегідь, реєструвались на місці.
Перед забігом хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників, священники відправили панахиду. Настоятель Кафедрального костелу святих Петра і Павла у Луцьку отець Павло Хом’як біжить за своїх полеглих друзів.
"Один з них — наш волонтер, який загинув, віддаючи життя за Україну, а другий з Правого сектору, це мій вихованець, з яким ми навчалися в семінарії. Він перестав навчатися в семінарії, тому що відчув прагнення захищати Україну, і пішов в добровольчий корпус "Правий сектор", — сказав учасник забігу.
Серед учасників патріотичного забігу — волинський рятувальник Дмитро Журавський. З його слів, долучається до події щороку, бігає у повному спорядженні. У такому екіпіруванні, розповів рятувальник, гасив пожежу, яка сталась у Луцьку в житловому будинку 26 серпня внаслідок обстрілів РФ.
"Так ми працюємо в бойових умовах. Орієнтовна вага 16 кг апарат, і бойовий одяг до 4 кг. На мені 20 кг зайва вага, при якій пожежники працюють на надзвичайних ситуаціях", — сказав волинянин.
Наймолодший учасник — однорічний син загиблого волинського воїна Віталія Бокія, який біг на маршруті 1,2 кілометра з мамою. Їхній фініш присутні зустріли оплесками. Дружина військовослужбовця Анастасія Бокій розповіла: мешкає нині в Рівному, але приїхала з сином до Луцька, аби пробігти в пам’ять про чоловіка.
"Він не побачивши сина, пішов нас захищати. Він – герой. Ми мусили віддати йому честь, і він заслуговує більшого. Це найменше, що ми можемо для нього зробити. Наш син – маленький Віталій, якій названий на честь свого тата", — сказала жінка.
Маршрут пролягав через Театральний майдан — проспект Волі — перехрестя на вулиці Шопена та у зворотньому напрямку.
За безпекою учасників стежили патрульні поліцейські та медики екстреної медичної допомоги.
Учасники пробігли 1 200 метрів: ця дистанція не спортивна, а символічна, зазначив керівник департаменту культури молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Хвіщук.
У забігу "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" цьогоріч на Волині взяли участь понад 700 людей, додав Олександр Хвіщук, де наймолодшому учаснику виповнився рік, а найстаршому — 65.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному розповів директор обласного департаменту культури, молоді та спорту Олександр Хвіщук.
Щоб долучитися до патріотичного забігу учасники подавали заявки онлайн, а ті, хто не встигнули, зробити це заздалегідь, реєструвались на місці.
Перед забігом хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників, священники відправили панахиду. Настоятель Кафедрального костелу святих Петра і Павла у Луцьку отець Павло Хом’як біжить за своїх полеглих друзів.
"Один з них — наш волонтер, який загинув, віддаючи життя за Україну, а другий з Правого сектору, це мій вихованець, з яким ми навчалися в семінарії. Він перестав навчатися в семінарії, тому що відчув прагнення захищати Україну, і пішов в добровольчий корпус "Правий сектор", — сказав учасник забігу.
Серед учасників патріотичного забігу — волинський рятувальник Дмитро Журавський. З його слів, долучається до події щороку, бігає у повному спорядженні. У такому екіпіруванні, розповів рятувальник, гасив пожежу, яка сталась у Луцьку в житловому будинку 26 серпня внаслідок обстрілів РФ.
"Так ми працюємо в бойових умовах. Орієнтовна вага 16 кг апарат, і бойовий одяг до 4 кг. На мені 20 кг зайва вага, при якій пожежники працюють на надзвичайних ситуаціях", — сказав волинянин.
Наймолодший учасник — однорічний син загиблого волинського воїна Віталія Бокія, який біг на маршруті 1,2 кілометра з мамою. Їхній фініш присутні зустріли оплесками. Дружина військовослужбовця Анастасія Бокій розповіла: мешкає нині в Рівному, але приїхала з сином до Луцька, аби пробігти в пам’ять про чоловіка.
"Він не побачивши сина, пішов нас захищати. Він – герой. Ми мусили віддати йому честь, і він заслуговує більшого. Це найменше, що ми можемо для нього зробити. Наш син – маленький Віталій, якій названий на честь свого тата", — сказала жінка.
Маршрут пролягав через Театральний майдан — проспект Волі — перехрестя на вулиці Шопена та у зворотньому напрямку.
За безпекою учасників стежили патрульні поліцейські та медики екстреної медичної допомоги.
Учасники пробігли 1 200 метрів: ця дистанція не спортивна, а символічна, зазначив керівник департаменту культури молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Хвіщук.
У забігу "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" цьогоріч на Волині взяли участь понад 700 людей, додав Олександр Хвіщук, де наймолодшому учаснику виповнився рік, а найстаршому — 65.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Шаную воїнів, біжу за Героїв України»: до патріотичного забігу в Луцьку долучилися понад 700 людей
Сьогодні, 17:18
Обірвалося життя Героя з Волині Володимира Михайлова
Сьогодні, 16:10
Газ, електрика чи дрова: на чому вигідніше зимувати
Сьогодні, 15:15
У Луцьку гастролюватиме Хмельницький драмтеатр: що покажуть
Сьогодні, 15:06
Церковний календар на вересень 2024 року: коли святкуємо Різдво Богородиці та Воздвиження
Сьогодні, 14:14