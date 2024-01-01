«Шаную воїнів, біжу за Героїв України»: до патріотичного забігу в Луцьку долучилися понад 700 людей





Про це Олександр Хвіщук.



Щоб долучитися до патріотичного забігу учасники подавали заявки онлайн, а ті, хто не встигнули, зробити це заздалегідь, реєструвались на місці.



Перед забігом хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників, священники відправили панахиду. Настоятель Кафедрального костелу святих Петра і Павла у Луцьку отець Павло Хом’як біжить за своїх полеглих друзів.



"Один з них — наш волонтер, який загинув, віддаючи життя за Україну, а другий з Правого сектору, це мій вихованець, з яким ми навчалися в семінарії. Він перестав навчатися в семінарії, тому що відчув прагнення захищати Україну, і пішов в добровольчий корпус "Правий сектор", — сказав учасник забігу.



Серед учасників патріотичного забігу — волинський рятувальник Дмитро Журавський. З його слів, долучається до події щороку, бігає у повному спорядженні. У такому екіпіруванні, розповів рятувальник, гасив пожежу, яка сталась у Луцьку в житловому будинку 26 серпня внаслідок обстрілів РФ.



"Так ми працюємо в бойових умовах. Орієнтовна вага 16 кг апарат, і бойовий одяг до 4 кг. На мені 20 кг зайва вага, при якій пожежники працюють на надзвичайних ситуаціях", — сказав волинянин.



Наймолодший учасник — однорічний син загиблого волинського воїна Віталія Бокія, який біг на маршруті 1,2 кілометра з мамою. Їхній фініш присутні зустріли оплесками. Дружина військовослужбовця Анастасія Бокій розповіла: мешкає нині в Рівному, але приїхала з сином до Луцька, аби пробігти в пам’ять про чоловіка.



"Він не побачивши сина, пішов нас захищати. Він – герой. Ми мусили віддати йому честь, і він заслуговує більшого. Це найменше, що ми можемо для нього зробити. Наш син – маленький Віталій, якій названий на честь свого тата", — сказала жінка.



Маршрут пролягав через Театральний майдан — проспект Волі — перехрестя на вулиці Шопена та у зворотньому напрямку.



За безпекою учасників стежили патрульні поліцейські та медики екстреної медичної допомоги.



Учасники пробігли 1 200 метрів: ця дистанція не спортивна, а символічна, зазначив керівник департаменту культури молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Хвіщук.



У забігу "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" цьогоріч на Волині взяли участь понад 700 людей, додав Олександр Хвіщук, де наймолодшому учаснику виповнився рік, а найстаршому — 65.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До всеукраїнського патріотичного забігу "Шаную воїнів, біжу за Героїв України", який відбувся в Луцьку 31 серпня, взяли участь орієнтовно пів тисячі учасників. Захід у пам'ять про полеглих воїнів організували всьоме.Про це Суспільному розповів директор обласного департаменту культури, молоді та спортуЩоб долучитися до патріотичного забігу учасники подавали заявки онлайн, а ті, хто не встигнули, зробити це заздалегідь, реєструвались на місці.Перед забігом хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників, священники відправили панахиду. Настоятель Кафедрального костелу святих Петра і Павла у Луцьку отець Павло Хом’як біжить за своїх полеглих друзів."Один з них — наш волонтер, який загинув, віддаючи життя за Україну, а другий з Правого сектору, це мій вихованець, з яким ми навчалися в семінарії. Він перестав навчатися в семінарії, тому що відчув прагнення захищати Україну, і пішов в добровольчий корпус "Правий сектор", — сказав учасник забігу.Серед учасників патріотичного забігу — волинський рятувальник. З його слів, долучається до події щороку, бігає у повному спорядженні. У такому екіпіруванні, розповів рятувальник, гасив пожежу, яка сталась у Луцьку в житловому будинку 26 серпня внаслідок обстрілів РФ."Так ми працюємо в бойових умовах. Орієнтовна вага 16 кг апарат, і бойовий одяг до 4 кг. На мені 20 кг зайва вага, при якій пожежники працюють на надзвичайних ситуаціях", — сказав волинянин.Наймолодший учасник — однорічний син загиблого волинського воїна, який біг на маршруті 1,2 кілометра з мамою. Їхній фініш присутні зустріли оплесками. Дружина військовослужбовця Анастасія Бокій розповіла: мешкає нині в Рівному, але приїхала з сином до Луцька, аби пробігти в пам’ять про чоловіка."Він не побачивши сина, пішов нас захищати. Він – герой. Ми мусили віддати йому честь, і він заслуговує більшого. Це найменше, що ми можемо для нього зробити. Наш син – маленький, якій названий на честь свого тата", — сказала жінка.Маршрут пролягав через Театральний майдан — проспект Волі — перехрестя на вулиці Шопена та у зворотньому напрямку.За безпекою учасників стежили патрульні поліцейські та медики екстреної медичної допомоги.Учасники пробігли 1 200 метрів: ця дистанція не спортивна, а символічна, зазначив керівник департаменту культури молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Хвіщук.У забігу "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" цьогоріч на Волині взяли участь понад 700 людей, додав Олександр Хвіщук, де наймолодшому учаснику виповнився рік, а найстаршому — 65.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію