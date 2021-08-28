Метушня перед 1 вересня: де і за скільки зібрати дітей до школи у Луцьку
Сьогодні, 12:16
У Луцьку – передшкільна метушня. У батьків школярів лишилися лічені дні до початку навчального року, тож треба встигнути зібрати та підготувати дітей до школи. Зокрема – подбати про канцелярію, одяг, взуття та рюкзак.
Журналісти сайту «Конкурент» уже писали серію матеріалів про збори учнів до школи, тож підсумовуючи усе написане раніше, нагадуємо, що із необхідного для шкільних буднів, де та за скільки можна придбати у Луцьку.
Шкільна форма
Для хлопчиків:
Піджак для хлопчиків: від 600 до 860 грн.
Штани для хлопчиків: 600–650 грн.
Костюм-трійка для хлопчиків: близько 1450 грн.
Сорочки: від 290 до 460 грн.
Для дівчаток:
Сарафани: від 550 до 950 грн.
Спідниці: від 100 до 378 грн.
Жакети: 498–638 грн.
Ціни можуть відрізнятися залежно від магазину або ринку. Наприклад, у торгових центрах шкільна форма може бути дорожча, тоді як на ринках можна знайти більш доступні варіанти. Варто враховувати, що вартість формується також залежно від віку та розміру дитини.
Waikiki
Поло у школу для хлопчиків тут можна купити за 269-319 гривень, а ціни на штани стартують від 250 гривень і до 479 грн.
Піджаки тут по 659 гривень. Для дівчаток вибір був більшим: спіднички різноманітного крою – по 499-529 грн, блузи 289-419 гривень, джемпери у межах 500 грн, а сукні по 579-679 грн.
Bembi
У цій крамниці ціни дещо вищі. Так, наприклад, сорочки і футболки поло для хлопчиків тут у межах 630-850 грн, штани 600-800 грн. Блузи для дівчаток 730-910 гривень. Ціни на сукні і сарафани коливаються в межах 1000-1230 грн.
Ринок
Тут ціни на шкільну форму дуже різні. Ми натрапляли як на піджаки по 1365, так і по 300 гривень. Штани на хлопчика бачили по 500-635 гривень. Ціни на поло і сорочки для школярів стартують від 450 грн.
Спіднички і шорти на дівчат були по 450-650 гривень, сукенки від 600, костюмчики по 600-850 гривень.
Шкільне приладдя
Настав час запастися всім необхідним – зошити, ручки, олівці, пенал, фарби, рюкзак та інше. На ці покупки піде приблизно 600-800 гривень. Рюкзак для малюка може коштувати від 400 до 1000 гривень – тут вибір величезний, від яскравих персонажів до модних моделей.
Підручники та робочі зошити
Підготовка до навчання включає також покупку додаткових підручників і зошитів. Розраховуйте витратити на них 200-700 гривень, залежно від видавництв і необхідних книг.
Канцелярські товари
Фарби, клей, ножиці та інші дрібниці також не забуваємо. На ці «школярські» дрібниці піде приблизно 200-300 гривень.
Інші витрати
Підготовка до школи може включати й додаткові витрати, такі як книги для читання або спеціальні матеріали для уроків праці. А ще ж стортивна форма, взуття, тривожна валізка... Для цього краще відкласти ще близько 1000 гривень.
Рюкзаки
Скільки ж коштуватиме батькам «затаритись» на ринку у Луцьку рюкзаками та портфелями – дізнавались журналісти «КонкурентTV».
Рюкзаки на ринках є найрізноманітніші: з тоншої тканини та твердішої, кольорові та однотонні, для малечі та для старших діток.
Отож ціни на них стартують від 550-650 до 1000 гривень і навіть вище.
Проте, можна їх придбати і за акційними цінами – 300-400 гривень.
На шкільну форму, кажуть продавці ринку, попиту немає.
Найчастіше батьки купують дівчаткам блузочки і спіднички, а хлопчикам штанці та кофти.
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Журналісти сайту «Конкурент» уже писали серію матеріалів про збори учнів до школи, тож підсумовуючи усе написане раніше, нагадуємо, що із необхідного для шкільних буднів, де та за скільки можна придбати у Луцьку.
Шкільна форма
Для хлопчиків:
Піджак для хлопчиків: від 600 до 860 грн.
Штани для хлопчиків: 600–650 грн.
Костюм-трійка для хлопчиків: близько 1450 грн.
Сорочки: від 290 до 460 грн.
Для дівчаток:
Сарафани: від 550 до 950 грн.
Спідниці: від 100 до 378 грн.
Жакети: 498–638 грн.
Ціни можуть відрізнятися залежно від магазину або ринку. Наприклад, у торгових центрах шкільна форма може бути дорожча, тоді як на ринках можна знайти більш доступні варіанти. Варто враховувати, що вартість формується також залежно від віку та розміру дитини.
Waikiki
Поло у школу для хлопчиків тут можна купити за 269-319 гривень, а ціни на штани стартують від 250 гривень і до 479 грн.
Піджаки тут по 659 гривень. Для дівчаток вибір був більшим: спіднички різноманітного крою – по 499-529 грн, блузи 289-419 гривень, джемпери у межах 500 грн, а сукні по 579-679 грн.
Bembi
У цій крамниці ціни дещо вищі. Так, наприклад, сорочки і футболки поло для хлопчиків тут у межах 630-850 грн, штани 600-800 грн. Блузи для дівчаток 730-910 гривень. Ціни на сукні і сарафани коливаються в межах 1000-1230 грн.
Ринок
Тут ціни на шкільну форму дуже різні. Ми натрапляли як на піджаки по 1365, так і по 300 гривень. Штани на хлопчика бачили по 500-635 гривень. Ціни на поло і сорочки для школярів стартують від 450 грн.
Спіднички і шорти на дівчат були по 450-650 гривень, сукенки від 600, костюмчики по 600-850 гривень.
Шкільне приладдя
Настав час запастися всім необхідним – зошити, ручки, олівці, пенал, фарби, рюкзак та інше. На ці покупки піде приблизно 600-800 гривень. Рюкзак для малюка може коштувати від 400 до 1000 гривень – тут вибір величезний, від яскравих персонажів до модних моделей.
Підручники та робочі зошити
Підготовка до навчання включає також покупку додаткових підручників і зошитів. Розраховуйте витратити на них 200-700 гривень, залежно від видавництв і необхідних книг.
Канцелярські товари
Фарби, клей, ножиці та інші дрібниці також не забуваємо. На ці «школярські» дрібниці піде приблизно 200-300 гривень.
Інші витрати
Підготовка до школи може включати й додаткові витрати, такі як книги для читання або спеціальні матеріали для уроків праці. А ще ж стортивна форма, взуття, тривожна валізка... Для цього краще відкласти ще близько 1000 гривень.
Рюкзаки
Скільки ж коштуватиме батькам «затаритись» на ринку у Луцьку рюкзаками та портфелями – дізнавались журналісти «КонкурентTV».
Рюкзаки на ринках є найрізноманітніші: з тоншої тканини та твердішої, кольорові та однотонні, для малечі та для старших діток.
Отож ціни на них стартують від 550-650 до 1000 гривень і навіть вище.
Проте, можна їх придбати і за акційними цінами – 300-400 гривень.
На шкільну форму, кажуть продавці ринку, попиту немає.
Найчастіше батьки купують дівчаткам блузочки і спіднички, а хлопчикам штанці та кофти.
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