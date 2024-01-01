Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 31 серпня – 1 вересня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 31 серпня – 1 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.В суботу та неділю, 31 серпня – 1 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері, магнітні бурі відсутні, проте можливі невеликі магнітні хвилювання у першій половині неділі.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.