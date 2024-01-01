31 серпня на Волині: гортаючи календар

31 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 31 серпня, день народження святкує Заслужений економіст України, чудова людина, чарівна жінка Любов Юріївна Івевакова (на фото).

Також у цей день своє особисте свято відзначають український футболіст та екс-тренер ФК «Волинь» Сергій Чабан та журналістка Людмила Приймачук.

Вітаємо їх та зичимо довголіття, успіхів, життєвої наснаги та радості.

31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Також 31 серпня відзначають: Всесвітній день блогера, День боротьби з провалами в пам'яті та Міжнародний день обізнаності про передозування.

Віряни святкують сьогодні Покладання Пояса Пресвятій Богородиці.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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