Які ціни на картоплю нового врожаю будуть на Волині: деталі



цю культуру площ в області.



Нині збір картоплі триває, розповів Юрій Юрченко.



У селі Козин відбулася презентація сортів картоплі селекційних компаній у рамках Всеукраїнського дня картоплі. Ініціатором його проведення є голова фермерського господарства з Волині Василь Аршулік. Фермер презентував картоплярам із різних регіонів України 65 сортів бульби, які виростив на шести селекційних ділянках.



"Щоб зрозуміти в умовах Волині, який сорт себе найкраще показує. Його треба 3 роки прокрутити і ми це робимо. Тоді підбираємо цей сорт", — говорить Василь Аршулік.

З його слів, ціна на картоплю цього року — вища, ніж торік. Реалізовують картоплю від 8 до 10 гривень за кілограм. Про таку ж вартість говорить і керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Волині.



"Торік на цей період було 3-4 гривні, а сьогодні 8-10 за кілограм картоплі. Урожай буде не гірший цього року, ніж в минулому. Все міняється – сорти, технології. Ми прогнозуємо, що буде більше як мільйон 300 тонн картоплі цього року", — каже Юрій Юрченко.



Серед учасників Дня поля – голова фермерського господарства із Львівщини Василь Шамборовський. Фермер вирощує картоплю на 40 гектарах. Чоловік каже, що цього року урожайність краща, ніж торік.



Майже вся картопля в області вирощується в особистих селянських господарствах. У середині вересня її збір на Волині завершиться, каже Юрій Юрченко. Каже, що цього року цією культурою в області засадили 80 тисяч гектарів.



Участь в заході взяли понад 200 учасників, розповів фермер з Луцького району Василь Аршулік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Урожай картоплі із майже 22 тисяч гектарів зібрали волинські фермери та селяни-одноосібники. Це орієнтовно четверта частина засаджених підцю культуру площ в області.Нині збір картоплі триває, розповів Суспільному керівник обласного департаменту агропромислового розвиткуУ селі Козин відбулася презентація сортів картоплі селекційних компаній у рамках Всеукраїнського дня картоплі. Ініціатором його проведення є голова фермерського господарства з Волині. Фермер презентував картоплярам із різних регіонів України 65 сортів бульби, які виростив на шести селекційних ділянках."Щоб зрозуміти в умовах Волині, який сорт себе найкраще показує. Його треба 3 роки прокрутити і ми це робимо. Тоді підбираємо цей сорт", — говорить Василь Аршулік.З його слів, ціна на картоплю цього року — вища, ніж торік. Реалізовують картоплю від 8 до 10 гривень за кілограм. Про таку ж вартість говорить і керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Волині."Торік на цей період було 3-4 гривні, а сьогодні 8-10 за кілограм картоплі. Урожай буде не гірший цього року, ніж в минулому. Все міняється – сорти, технології. Ми прогнозуємо, що буде більше як мільйон 300 тонн картоплі цього року", — каже Юрій Юрченко.Серед учасників Дня поля – голова фермерського господарства із Львівщини. Фермер вирощує картоплю на 40 гектарах. Чоловік каже, що цього року урожайність краща, ніж торік.Майже вся картопля в області вирощується в особистих селянських господарствах. У середині вересня її збір на Волині завершиться, каже Юрій Юрченко. Каже, що цього року цією культурою в області засадили 80 тисяч гектарів.Участь в заході взяли понад 200 учасників, розповів фермер з Луцького району Василь Аршулік.

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